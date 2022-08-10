من هي زوجة راكان فايز المالكي السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنان الشاب راكان فايز المالكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول من هي زوجة راكان فايز المالكي السيرة الذاتية ، ويعد الفنان النجم المتميز راكان المالكي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة نسبيًا في الوقت الحاضر، وهذا يدفع العديد من معجبيه ومتابعيه إلى التساؤل عن المعلومات الشخصية الخاصة به ، تابعوا معنا .

من هو راكان فايز المالكي – ويكيبيديا

راكان فايز المالكي ممثل شاب وصانع محتوى اجتماعي على منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً منصة انستجرام، وهو في نهاية عقده الثالث وتحديداً في سن السادسة والعشرين، حيث ولد راكان عام 1996 م. في إحدى محافظات المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه نجل الفنان فايز المالكي الأكبر، ولم يشارك راكان في كثير من الأعمال الفنية ؛ بسبب انضمامه الأخير إلى هذا المجال.

سيرة راكان فايز المالكي

تتمثل سيرة راكان فايز المالكي في النقاط التالية

الاسم الكامل راكان فايز أحمد المالكي.

الاسم المستعار راكان فايز المالكي.

المسمى الوظيفي لا يوجد.

تاريخ الميلاد 1996 م.

مكان الميلاد محافظة الطائف.

مكان الاقامة في المملكة العربية السعودية

العمر 26 سنة.

الوضع العائلي غير معروف.

الأب فايز المالكي.

الإخوة خمسة (شوق – راكان – سوسن – سارة – محمد).

الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

المهنة كوميدي.

سنوات النشاط من 2022 – ربما حتى الآن.

من هي زوجة راكان فايز المالكي – ويكيبيديا

زوجة راكان بن فايز المالكي غير معروفة، بسبب إبعاد راكان عن حياته الشخصية، وعدم تحديد موعد زواج الزوجين بعد. جدير بالذكر أن راكان يحظى بشعبية كبيرة في مختلف دول منطقة الخليج بسبب الموهبة التي ورثها عن والده فايز المالكي.

من هو والد راكان فايز المالكي سيرة شخصية

والد راكان فايز المالكي هو الفنان الكوميدي فايز المالكي، ويمكن التعرف على أهم المعلومات المتعلقة به من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل فايز أحمد المالكي.

الاسم المستعار فايز المالكي.

المسمى الوظيفي المناحي – أبو رنه

تاريخ الميلاد من مواليد 12 سبتمبر 1969.

مكان الميلاد في محافظة الطائف وسط (حداد بني مالك).

مكان الاقامة في المملكة العربية السعودية

العمر 51 سنة.

الحالة العائلية متزوج.

الأبناء خمسة (شوق – راكان – سوسن – سارة – محمد).

الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

المهنة كوميدي.

سنوات النشاط منذ عام 1985 – حتى الآن.

انستجرام راكان فايز المالكي

للفنان راكان فايز المالكي حساب رسمي على منصة انستجرام، ومن خلال ذلك الحساب يطلق العديد من الصور لنفسه ووالده الفنان فايز المالكي، بالإضافة إلى بعض التحديثات المتعلقة بعمله الفني، حيث لديه عدد المتابعين يتجاوز 450 الف متابع ويمكن الوصول الى الحساب مباشرة “”.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي زوجة راكان فايز المالكي السيرة الذاتية ، كما تعرفنا من خلاله على راكان فايز المالكي نجل الفنان الكوميدي فايز المالكي ، كما تناولنا الرابط الخاص بحسابه الرسمي على منصة Instagram.