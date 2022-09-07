من هي زوجة زياد برجي الحقيقية ، تصدر محركات البحث عبر جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بالبحث عن اهم المعلومات التي تتعلق بالحياة الشخصية للفنان والمغني اللبناني زياد برجي ، والذي يعد من الشخصيات البارزة في فن الغناء ، كما حظية بشعبية كبيرة داخل الوسط الفني كونه يمتلك واحدة من أجمل الأصوات العربية التي أشادت بها الفنانة فيروز، تابعوا معنا للتعرف على من هي زوجة زياد برجي الحقيقية .

من هو زياد برجي – ويكيبيديا

زياد برجي مغني وملحن من أصل لبناني وجنسية. يبلغ من العمر حوالي 49 عامًا. ولد في التاسع عشر من مارس عام 1973 م. الجدير بالذكر أن برجي بدأ مسيرته المهنية والفنية في سن مبكرة للغاية من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996 م. يشار إلى أن برجي كرس نفسه لعالم الفن بعد تخرجه من كلية العلوم، وفاز برجي بالميدالية الذهبية، وأشادت به الفنانة فيروز بعد أن غنت أغنيتها الشهيرة أهواك بلا أمل.

سيرة زياد برجي

فيما يلي سيرة زياد برجي

الاسم الكامل زياد حسني برجي.

الاسم الانكليزي زياد حسني برجي.

الاسم المستعار زياد برجي.

تاريخ الميلاد من مواليد التاسع عشر من آذار عام 1973.

مكان الميلاد من مواليد بعلبك / الجمهورية العربية اللبنانية.

العمر 49 سنة.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة سناء فرح.

عدد الأبناء اثنان من الأبناء “نور ويوسف”.

المؤهلات العلمية حاصل على بكالوريوس ريادة الأعمال من كلية العلوم الحديثة في بيروت.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

مكان الاقامة لبنان.

العقيدة يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة شيعية.

الجنسية لبناني.

المهنة ممثل ومغني وملحن وكاتب أغاني.

سنوات النشاط منذ عام 1996 م حتى الوقت الحاضر.

من هي زوجة زياد برجي الحقيقية

زوجة زياد برجي هي سناء فرح من أصول مغربية وجنسية. تزوج الثنائي في 28 فبراير 2015 م. جدير بالذكر أن زفاف الشريكين أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً بعد أن اعترف لها زياد برجي بحبه الشديد. هي على الرغم من أنهم من ثقافات مختلفة. بما أن الفنان زياد برجي مسلم شيعي، فبالنسبة للبعض قد يكون متعصبًا، على عكس الحياة المفتوحة لسناء فرح، وقد أنعم الثنائي نور ويوسف.

ما هي ديانة زياد برجي مسلم أم مسيحي

المطرب اللبناني زياد برجي مسلم من ديانة الشيعة. ولد زياد في مدينة بعلبك في لبنان لأب وأم مسلمين. اخترق زياد عالم الفن منذ حوالي 26 عاما وتحديدا في عام 1996 م من خلال برنامج ستوديو الفن.

إنستغرام زياد برجي

يمتلك زياد برجي حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، يطلق من خلالها العديد من الصور التي تجمعه بزوجته سناء فرح، بالإضافة إلى أغنية غناها لابنته نور على تلك الحسابات، وحققت الأغنية معدلات مشاهدة عالية، تحديدًا على منصة إنستجرام حيث يمتلك برجي على إنستجرام أكثر من 1.7 مليون متابع، ويمكن الوصول إلى حسابه مباشرة لمتابعته “”.

من هي زوجة زياد برجي الحقيقية ، هو أحد الفنانين البارزين في فن الغناء والذين شادت بهم الفنانة فيروز ، وهو بلغ من العمر 49 عام ، وعرف بأحد الأصوات التي فازت في الميدالية الذهابية منذ دخولها عالم الفن ، وتعتبر زوجته هي سناء فرح من أصول مغربية وجنسية .