من هي زوجة سامي الجعوني ويكيبيديا والسيرة الذاتية

من هي زوجة سامي الجعوني ويكيبيديا، يعد سامي الجعوني من الشخصيات السامية في المملكة العربية السعودية، والذي عمل في مجال الإعلام، وقدم العديد من البرامج الهادفة، حيث أنه استطاع سامي أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، مما جعله محط اهتمام الكثير بعد زواجه من شخصية بارزة في المملكة العربية، حيث كثرت التساؤلات بالتعرف على زوجة سامي الجعوني.

سامي الجاعوني على ويكيبيديا

تتمثل سيرة الصحفي والناشط الاجتماعي سامي الجاعوني في النقاط التالية

الاسم الكامل سامي الجاعوني.

الاسم الانكليزي سامي الجعيوني.

الجنسية السعودية.

مكان الميلاد السعودية.

تاريخ الميلاد 1990 م.

العمر 32 سنة.

اللغة الأم العربية.

اللهجة السعودية.

المهنة صانع محتوى ومذيع ومقدم.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة شروق الحربي.

الأبناء ابنتان.

سامي الجاعوني السيرة الذاتية

سامي الجاعوني من أهم وأبرز صانعي المحتوى والمقدمين الإعلاميين في المملكة العربية السعودية. يبلغ من العمر حوالي 32 عامًا، حيث ولد عام 1989 م. الجدير بالذكر أن الناشط سامي الجاعوني بدأ حياته على منصات التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة جدًا، وخلال تلك الفترة شهدت حياته المهنية تطورًا ملحوظًا، مما دفعه للحصول على درجة البكالوريوس في المجال. من وسائل الإعلام لتقوية مهاراته الإعلامية مما مكنه من الاشتراك في العديد من البرامج التلفزيونية على العديد من القنوات الفضائية السعودية المختلفة.

زوجة سامي الجاعوني ويكيبيديا

الفنان سامي الجاعوني من أصول يمنية لكنه يحمل الجنسية السعودية حسب ولادته في المملكة العربية السعودية. البرنامج الحالي هو أحد أكبر البرامج على قناة روتانا الخليج، ويطلق عليه “Top Snap Show”.

عودة سامي الجاعوني

زوجة صانع المحتوى والناشط الاجتماعي سامي الجاعوني هي صانع المحتوى السعودي شروق الحربي، التي تتمتع بسمعة واسعة في تقديم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي أيضًا. شروق الحربي حيث يجمع الاثنان قصة حب شهيرة جدا لفترة طويلة.

سامي الجاعوني إنستغرام

يمتلك الناشط الاجتماعي السعودي وصانع المحتوى سامي الجاعوني حسابًا رسميًا على منصة إنستجرام، من خلال ذلك الحساب، يتابعه أكثر من 660 ألف متابع من جميع أنحاء العالم، وذلك نظرًا لاختلافه الشديد وتميزه في المحتوى الاجتماعي والإعلامي لديه. يوفر. يمكن الدخول إلى حساب سامي الجاعوني مباشرة “”.

تعد زوجة سامي الجعوني شروق الحربي وهي شخصية سعودية، امتلك شهرة واسعة بعد زواجها من الناشط سامي الجاعوني، والذي يعد من الشخصيات الناشطة على الإنستقرام، حيث يوجد علاقة حب ومودة مع زوجته شروق الحربي.