من هي زوجة سلمان رشدي السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون سلمان رشدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يعد ضمن أبرز وأشهر الكتاب داخل المملكة الولايات المتحدة الأمريكية حول معرفة زوجة سلمان رشدي السيرة الذاتية ، ويعد سلمان رشدي من الكتاب الذي قدم العديد من الكتابات والروايات الأدبية التي لا يزال يتداولها آلاف المواطنين ، تابعوا معنا .

من هو سلمان رشدي

سلمان رشدي روائي وكاتب مشهور بريطاني الجنسية من أصل هندي، ولد في مدينة مومباي الهندية في التاسع عشر من يونيو عام 1947 م، ويبلغ من العمر 75 عامًا، ويقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2000 م، سلمان درس في العديد من الجامعات أشهرها جامعة إيموري وجامعة كامبريدج حيث حصل على بكالوريوس في التاريخ. ثم قضى حياته في الكتابة، ومن أبرز تلك الأعمال ما يلي

ساحرة فلورنسا 2008.

رواية The Moor’s Last Sigh عام 1995.

– رواية آيات شيطانية عام 1988.

روايات أطفال بعنوان آرون وبحر القصص 1990 م.

الأرض تحت قدميها، 1999.

لوكا ونار الحياة، 2010.

سيرة سلمان رشدي

فيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الكاتب والروائي البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي

الاسم الكامل سلمان أنيس أحمد رشدي.

تاريخ الميلاد 19 يونيو 1947 م.

مكان الميلاد مومباي، الهند.

محل الإقامة الحالي الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر الحالي 75 سنة.

الجنسية بريطاني.

العرق شعب كشميري.

الدين ملحد.

اللغة الأم الإنجليزية.

المؤهلات بكالوريوس تاريخ / جامعة كامبريدج.

عضو الجمعية الملكية للآداب.

الحالة الاجتماعية متزوج أربع مرات.

اسم الزوجة كلارسيا وارد، ماريان ويجينز، إليزابيث ويست، بادما لاكشمي.

عدد الاطفال اثنان.

المهنة والنشاط كاتب وروائي

الأعمال البارزة الآيات الشيطانية.

من هي زوجة سلمان رشدي – ويكيبيديا

الكاتب البريطاني سلمان رشدي تزوج أربع زوجات حتى هذه اللحظة، والجدير بالذكر أنه انفصل عن زوجاته الأربع بعد عدة سنوات من إتمام الزواج، والسبب الرئيسي هو عدم التوافق بين الزوجين، وفيما يلي قائمة زوجات سلمان رشدي

الزوجة الاولى تزوج من كلارسيا وارد عام 1976، وانتهى الزواج عام 1987 م، وهي صحفية وإعلامية أمريكية، من مواليد 31 يناير 1980 م، عن عمر يناهز 42 عامًا، ويقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجبت منها واحدة. طفل اسمه ظفر. زوجة ثانية تزوج ماريان وينز عام 1988، وانتهى الزواج عام 1993، وهي كاتبة وروائية أمريكية من مواليد 8 سبتمبر 1947، وهي تبلغ من العمر 75 عامًا. الزوجة الثالثة تزوج من إليزابيث ويست عام 1997، وانتهى الزواج عام 2004، وأنجبت طفلًا واحدًا هو ميلان. هي كاتبة وإعلامية تحمل الجنسية الأمريكية ولها العديد من الكتب الشهيرة على الإنترنت. الزوجة الرابعة تزوج من بادما لاكشمي في عام 2004، وانتهى الزواج في عام 2007 بسبب رفضه دخول صحافة بوليوود. ولدت في 1 سبتمبر 1970، عن عمر يناهز 51 عامًا، وتحمل أيضًا الجنسية الأمريكية والهندية.

الحالة الصحية للكاتب سلمان رشدي

تعرض الكاتب البريطاني لعدد من الطعنات خلال مؤتمره الصحفي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل (هادي مطر)، وهو مواطن أمريكي، يبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا، باعتباره السبب الرئيسي وراء هذه الجريمة. ولم يتم التعرف على الجاني، ولا يزال الجاني في قسم التحقيق، وتم نقل سلمان رشدي على الفور بطائرة مروحية إلى أقرب مستشفى وخضع لعملية جراحية طارئة، حيث تدهورت صحته بسبب تضرر كبده الذي كاد أن يفقد إحدى عينيه في تلك اللحظة. .

من هي زوجة سلمان رشدي السيرة الذاتية ، وهو الكاتب والراوي الذي تصدر الصحف اسمه لوسائل الصحافة والاعلام نتيجة تعرضه للطعن من قبل شاب ، وجاء ذلك نتيجة شتمه ومهاجمته للدين الاسلامي ، وهو من أهم الشخصيات التي نجح في تقديم حفنة من الأعمال الأدبية منذ بداية مسيرته وحتى اليوم.