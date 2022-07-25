من هي زوجة سيرجي برين السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤالمن من هي زوجة سيرجي برين السيرة الذاتية ، والذي يعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة فمن المعروف أن سيرجي برين قدم دعمًا ماليًا لماسك بشكل كبير خلال إطلاق مشروعه ، نتيجة كثيرة عدد المعجبين والقاعدة الجماهرية العالية ، قد تسائل جمهوره حول المعلومات حول زوجته فمن هي ، تابعوا معنا .

من هي زوجة سيرجي برين

يعيش سيرجي برين حياة الانفصال منذ بداية هذا العام 2022 م، وتزوجتها زوجته الأولى آن وجسيكي في جزر الباهاما في عام 2007، وكانت آن سيدة أعمال ومحللة أمريكية في مجال التكنولوجيا الحيوية، وقد أنجبت برين أ. ولد وفتاة قبل الانفصال بسبب الخيانة الزوجية، وعلى الرغم من الفصل يدير المؤسستين الأخيرين بملكية مشتركة، تم ربط Bryn مرة أخرى بـ Nicole Shanahan، رائدة الأعمال التي تمتلك شركة تكنولوجيا قانونية، والتي أنجبته ابنة وحيدة قبل الانفصال، الذي بدأت في التقاضي بشأنه العام الماضي، بشأن اكتشاف برين لخيانة شاناهان مع صديقه إيلون ماسك.

سيرجي برين ويكيبيديا

سيرجي ميخائيلوفيتش برين رجل أعمال أمريكي وعالم في الإلكترونيات وتكنولوجيا الكمبيوتر، يتراوح عمره بين 48 و 49 عامًا. ولد في موسكو، عاصمة روسيا، في 21 أغسطس 1973. هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره 6 سنوات. حصل برين على بكالوريوس العلوم في الرياضيات من جامعة ماريلاند – كوليدج بارك، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه. حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

سيرة سيرجي برين

يعتبر سيرجي برين من أكثر الشخصيات نفوذاً في العالم. غزا مشروعه “محرك بحث Google” الفكر العالمي، وأصبح جزءًا من يوميات معظم سكان العالم. فيما يلي أبرز بيانات السيرة الذاتية لسيرجي برين، وهي

الاسم والنسبة سيرجي برين.

اسم الأب مايكل برين.

اسم الأم يوجينيا برين.

تاريخ الميلاد 21 أغسطس 1973 م.

مكان الميلاد موسكو – روسيا.

مكان الإقامة الدائم ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر عند الوفاة 49 سنة.

الجنسية أمريكي.

الديانة يهودي غير متدين.

الوضع العائلي مطلق.

المؤهلات بكالوريوس في العلوم الرياضية – ماجستير ودكتوراه في علوم وتكنولوجيا الكمبيوتر.

ألما ماتر جامعة ماريلاند – كوليدج بارك، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية

اللغة الرسمية الإنجليزية.

اللغات الثانوية العبرية.

مؤسس جوجل سيرجي برين

أسس سيرجي برين محرك بحث Google بالتعاون مع صديقه لاري بيدج، الذي التقى به خلال دراستهما العليا في جامعة ميريلاند – كوليدج بارك. جوجل من داخل غرفة في مرآب سوزان وجسيكي في مينلو بارك عام 1995، حيث توحدت جهود الأخير، على الرغم من العداء والود اللذين بدأت بهما علاقتهما، بدأ مشروعهما بعنوان BackRub، ثم أصبح Google.com للتنظيم معلومات العالم.

القيمة الصافية لسيرجي برين

في بداية عام 2022، احتل سيرجي برين المرتبة السابعة من حيث الترتيب بين أغنياء العالم، بثروة تقترب من عتبة 100 مليار دولار أمريكي. تبرع بمبلغ 5000 دولار لحملتهم، وتبرع بمبلغ 30800 دولار إلى DNC لحملة أوباما الانتخابية. كما تبرع إلى كلية الطب بجامعة ميريلاند بعد تشخيص والدته بمرض باركنسون في عام 2008.

سيرجي برين الانستقرام

عند البحث على منصة انستجرام لم نجد أي حساب رسمي باسم مؤسس جوجل سيرجي ميخائيل بريان وهو أمر غريب للغاية حيث يؤكد الأخير الآن أنه يستخدم حسابات بأسماء مستعارة أو أنه يفضل المنصات الأخرى أكثر من Instagram.

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