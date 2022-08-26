من هي زوجة سيلفستر ستالون ويكيبيديا ، قد أثار العديد من التسائلات حول التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بأحد أبرز الشخصيات الفنية الامريكية ، وهي شخصية الفنان سيلفستر ستالون ، والذي يعتبر ستالون من أبرز المشاهير في مختلف دول العالم، حيث نال أعماله الفنية إعجاب الجماهير في الدول الأوروبية ، وكذلك العالم العربي، تابعوا معنا .

ويكيبيديا سيلفستر ستالون

يعتبر سيلفستر ستالون من أبرز الشخصيات الأمريكية التي تركت بصمة عالمية في مجال الفن والتمثيل، وعلى الرغم من إعاقته التي عانى منها نتيجة صعوبة ولادته، مما جعله يشل الجانب الأيسر السفلي من وجهه. بما في ذلك لسانه وشفته وذقنه مما أدى إلى النطق الخاطئ للأحرف، لكنه نجح في مجاله الذي حارب بلا كلل، حيث احتل المرتبة الأولى في اهتمام متابعيه ومعجبيه من جميع أنحاء العالم، و نتيجة لشخصيته التي لعبها في فيلم Rocky، سمي المتحف الوطني في فيلادلفيا باسم Rocky، لوجود تمثال لشخصيته من هذا الفيلم.

سيرة سيلفستر ستالون

سيلفستر من أهم الشخصيات الأمريكية التي لعبت أدوارًا مختلفة في عالم الفن والشهرة، وفيما يلي أبرز المعلومات عن شخصية ستالون

الاسم الكامل مايكل سيلفستر جاردينيو ستالون.

مكان الميلاد نيويورك.

تاريخ الميلاد 6/7/1946 م.

الجنسية الأمريكية.

العمر 76 سنة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة جينيفر فلافين.

محل الإقامة بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الارتفاع مترو 77 سم.

الديانة يتبع المسيحيون الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

الأب فرانك ستالون.

الأم جاكي ستالون.

الأبناء خمسة أطفال.

المهنة ممثل ومخرج ومنتج وكاتب سيناريو.

عدد الزيجات متزوج ثلاث مرات.

سنوات النشاط 1968 – الوقت الحاضر.

الحزب الجمهوري.

من هي زوجة سيلفستر ستالون – ويكيبيديا

هي جينيفر فلافين، الزوجة الثالثة لسيلفستر، وأحد أبرز الفنانين وسيدات الأعمال الأمريكيين. لعبت فلافين عدة أدوار مهمة في مجالات الفن والتمثيل، حيث بدأت عملها كعارضة أزياء، ثم دخلت عالم التمثيل. تزوجت من سيلفستر في السابع عشر من مايو 1997 م، ويشار إلى أن جينيفر ولدت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ولدت في 14 أغسطس 1968 م.

سيرة جينيفر فلافين

جنيفر فلافين هي ثالث امرأة تتزوج من الفنانة المعروفة سيلفستر ستالون، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها

الاسم جيفري فلافين.

تاريخ الميلاد 14 أغسطس 1968 م.

العمر 54 سنة.

مكان الميلاد لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

المهنة سيدة أعمال، عارضة أزياء، ممثلة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال 3 أولاد.

زوجات سيلفستر ستالون

تزوج سيلفستر ثلاث مرات، وفيما يلي كل من زوجاته

الزوجة الأولى شاسا قزق. تزوجها سيلفستر عام 1974، وطلقا عام 1986، وأنجب منها طفلان سيج ستالون، الذي توفي عام 2012 عن عمر يناهز 36 عامًا. وسيرجوف.

الزوجة الثانية بريجيت نيلسون. تزوجها سيلفستر عام 1985 م، وبعد ذلك بعامين انفصلا.

الزوجة الثالثة جينيفر فلافين. تزوجها سيلفستر عام 1997، وأنجبا 3 بنات، وهن صوفيا. سيستين. وسكارليت.



قصة سيلفستر ستالون

عاش سيلفستر ستالون حياة مأساوية في أيامه الأولى، حيث وُلد بإعاقة جسدية نتيجة الولادة الصعبة، ونشأ في أسرة فقيرة، وكان الابن الأكبر لوالده مصفف شعر وخبير تجميل فرانشيسكو. من أصل إيطالي، ووالدته هي جاكولين منظم مباريات المصارعة النسائية، والتي عملت راقصة، وهي من أصول يهودية أوكرانية، وعلى الرغم من فقرها وصحتها وإعاقتها وشهودها على انفصال والديه، إلا أن ذلك حدث لا يمنعه من السير نحو تحقيق أحلامه، وقد ترك بصمته في مجال التمثيل والفن، فهو من أشهر نجوم أفلام الحركة في هوليوود.

أفضل أفلام سيلفستر ستالون

اشتهر ستالون بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، حيث اشتهر بأدواره الحركية، وقدم مجموعة متنوعة من الأفلام المتنوعة، أبرزها ما يلي

رامبو في أجزائه الخمسة.

روكي في أجزائه الستة.

القاضي دريد.

سيارة اجره.

3 انتقام أنجيلو.

خطة هروب.

فوق القمة.

التانغو والنقد.

القتلة.

كوبرا.

المرتزقة 1.

ضوء النهار.

التخلص من السموم.

سيلفستر ستالون انستغرام

ظهر سيلفستر ستالون في أفلام الحركة. قدم عدة أفلام أجنبية بأدوار مختلفة. خلال مسيرته الفنية منذ بداية صعوده حقق نجاحًا وشهرة في مجال التمثيل والمسرح، وفي كل خطوة حقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، ونال إعجاب العديد من الأجانب والعرب، و يمكن متابعة حسابه الشخصي على انستجرام.

من هي زوجة سيلفستر ستالون ويكيبيديا ، سيلفستر ستالون هو أحد المشاهير في عالم الفن الأمريكي ، واحتل سيلفستر المرتبة الأولى من الاهتمام متابعيه ومعجبيه من جميع أنحاء العالم ، لما له من الاعمال الفنية التي تميزت بالدراما الأكشن وتعرفنا على أفضل أفلام سيلفستر ستالون .