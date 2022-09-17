من هي زوجة صدام حسين ويكيبيديا السيرة الذاتية،يعتبر صدام حسين من ابرز الشخصيات البارزة التي شغلت الكثير من المناصب الهامة والمرموقة بالعراق ومن ابرز مناصبه كان الرئيس الخامس للعراق عام 1979 وقدم الكثير من الاعمال الخيرية وكان يبلغ من العمر عن الوفاة 69 سنة وصدام حسين ينتمي الى أسرة تعتنق الدين الاسلامي وفقيرة والتي كانت تعمل بمجال الزراعة وكان يتيم الوالد وكان يرعاه عمه الذي تزوج ابنته خيرالله طلفاح المسلة وهي ساجدة كونها الزوجة الأولى له.

صدام حسين ويكيبيديا

صدام حسين هو سياسي وعسكري عراقي الراحل شغل منصب الرئيس الخامس لجمهورية العراق وأمين حزب البعث العربي الاشتراكي القطري، بالإضافة إلى كونه القائد العام للجيش والجيش. القوات العراقية، لما يقرب من عقدين ونصف العقد بين 1979 و 2003. شغل مناصب سياسية بتأييد حزبي قبل وصوله إلى الرئاسة، حاصل على ليسانس الحقوق من رتب كلية الحقوق بجامعة القاهرة. نشأ على الفكر الثوري والأفكار السياسية حتى شربها من الحزب، ومن عيشه في طفولته.

سيرة صدام حسين الذاتية

تميز صدام حسين منذ طفولته بالقسوة بسبب الظروف الصعبة التي عاشها عندما كان صغيرا، وانقسم شعبه بين مؤيدين له ومعارضين له بسبب تلك القسوة.

الاسم صدام حسين الماجد.

اسم الأب حسين الماجد.

اسم الأم صبحا طلفة.

الاسم المستعار صدام حسين.

الميلاد 28 أبريل 1937 م.

مكان التسجيل والولادة العوجة – صلاح الدين – المملكة العراقية.

الاقامة الدائمة متوفى.

العرق عربي.

الأصل تكريتي من سلالة علي بن أبي طالب.

تاريخ الوفاة 30 ديسمبر 2006 م.

مكان الوفاة بغداد.

الوفاة الإعدام بحكم سياسي عسكري.

الجنسية عراقية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عقيدة ودين الإسلام.

الدرجة العلمية ليسانس حقوق من جامعة القاهرة.

اللغة العربية العراقية.

المهنة الراحل سياسي وعسكري.

زوجة صدام حسين ويكيبيديا

مرت حياة صدام حسين الخاصة بعدة مراحل، وتزوج أكثر من مرة منها الزيجات العامة والمعروفة، والزيجات السرية التي اشتهرت فيما بعد، وكذلك الزيجات التي لم يتم الاعتراف بها ويندرج صدام حسين من عائلة فقيرة مسلمة سنية كانت تمارس الزراعة، كان يتيم الأب يعيش في رعاية عمه الذي يعتني به وبزوجة ابنته، وينحدر عمه خيرالله طافح من فخذي البو ناصر آل- الحسينية والمهيمنة في تكريت في ذلك الوقت.

زوجات صدام حسين

يمكن تلخيص هذه الزيجات بالأسماء التالية:

ساجدة خيرالله طلفاح المسلة زوجته الأولى، ابنة عمه الذي اعتنى به في طفولته في تكريت. أنها لا تزال على قيد الحياة. عمرها 85 سنة. ارتبط بها في عام 1963. تنحدر من أصول أمراء تكريت. مديرة مدرسة المنصور ببغداد، وأنجبت صدام حسين خمسة أبناء (عدي – قصي – رغد – رنا – حلا).

سميرة الشابندر الزوجة الثانية لصدام حسين. تأتي من عائلة ثرية. والدها عباس الشابندر من كبار تجار العراق. تسبب زواجه منها في شقاق كبير في عائلته، الأمر الذي اعتبره ابنه الأكبر ساجدة إهانة كبيرة لوالدته. مقابل نقود عندما أشارت إلى مخبئه السري، وهي تقيم الآن في بيروت، وأنجبت له ولداً وحيداً اسمه علي الندى.

الزيجات المشكوك فيها وهي زواجه من (نضال الحمداني – إيمان حويش) ولم يتأكد بعد.

عمر صدام حسين عندما ترأس العراق

استطاع صدام حسين أن يتسلم مقاليد الحكم عن عمر يناهز 42 عامًا، حيث تولى السلطة في 16 يوليو 1979. ولد في صلاح الدين في 28 أبريل 1937 م، واستمر في الحكم حتى 9 أبريل، 1937. 2003 م، بعد أن أمضى قرابة 23 عامًا وتسعة أشهر حاكمًا لجمهورية العراق، ووصل إلى الحكم بعد أن تصرف بذكاء بتعيين عدد من أقاربه في أعلى المناصب في البلاد حرصًا على الولاء. والحماية الشخصية، وتوفي في 30 ديسمبر 2006 م عن عمر يناهز 69 عامًا بعد محاكمة عسكرية علنية.

يعتبر الرئيس الراحل والشهير صدام حسين من ابرز الرؤساء في العالم العربي والذي شغل الكثير من المناصب المختلفة حول العالم وتزوج صدام حسين ثلاثة مرات في حياته وزوجته الأولى كانت ابنة عمه ساجدة خيرالله طلفاح المسلة والزوجة الثانية سميرة الشابندر والتي تندرج من اسرة ثرية وزواجه الثالث من نضال الحمداني.