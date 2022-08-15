من هي زوجة عادل امام السيرة الذاتية ، قد أثار الهام العديد من المتابعين والمعجبين للفنان الأسطورة والذي يعد من أشهر المعجبين الذي ظهروا عبر الشاشات العربية منذ ستة عقود بلا منازع ، ومن ثم عاد اسمها إلى العديد من القنوات الإعلامية بعد التصريحات الأخيرة لزميلها الفنان عادل عيسى ويرجع ذلك الى سبب تراجع العلاقة القوية التي جمعت بينهما معًا في السابق ، وقد نشط رواد مواقع التواصل في التعرف على شخصية عادل إمام وتفاصيل حياته ، تابعوا معنا .

عادل امام ويكيبيديا

عادل إمام ممثل وكاتب مسرحي مصري شهير، وأشهرها في الوطن العربي، وتتوزع أعماله بين التليفزيون والسينما والمسرح. من حيث الايرادات المادية رغم ان بعضها مثير للجدل. يعد عادل إمام اليوم رمزًا ثقافيًا في تاريخ مصر الحديث. شهد عام 2000 توليه منصب سفير النوايا الحسنة في المفوضية السامية للأمم المتحدة.

سيرة عادل امام

عُرف عادل إمام بأنه كوميدي استطاع بفضل أدائه القوي أن يدمج الأدوار الاجتماعية والسياسية والرومانسية مع الكوميديا ​​، لكن بداياته كانت أكثر جدية. وفي القائمة التالية أهم بيانات السيرة الذاتية لله تعالى عادل إمام وهي كالتالي

الاسم الحقيقي عادل محمد إمام محمد بخريني.

اسم الأب محمد إمام.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار عادل امام – بالانجليزية “عادل امام”.

تاريخ الميلاد 17 مايو 1940 م.

محل الميلاد حي السيدة عائشة – القاهرة.

العمر حوالي 82 سنة.

مكان الإقامة الحالي القاهرة.

الجنسية مصري.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية بكالوريوس زراعة.

الما الأم جامعة القاهرة.

اللغة العربية – اللهجة المصرية.

المهنة ممثل.

سنوات من النشاط دخل عادل إمام عالم التمثيل منذ ستينيات القرن – حتى الآن.

من هي زوجة عادل امام

حلا الشلقاني، زوجة عادل إمام، مصرية، من خارج الوسط الفني، ومن عائلة ثرية ومعروفة في القاهرة. تبلغ من العمر 75 عامًا من مواليد عام 1945 م. تؤكد بعض المصادر أنها تتمتع بدرجة عالية من الثقافة، فهي خريجة جامعة القاهرة، والتقت بالفنان عادل إمام الذي رآها بالصدفة من شرفة منزل المؤلف سمير خفاجي المطل على منزلها، وتزوجت الأخيرين. بعد قصة حب فريدة ما زالت مستمرة، نتج عنها ثلاثة أبناء هم بالترتيب (رامي – سارة – محمد).

كم عمر عادل امام

أكمل الفنان عادل إمام عامه الـ82 قبل نحو شهرين. ولد في حي السيدة عائشة بالعاصمة المصرية، في 17 مايو 1940 م، لعائلة فلاحية تعود أصولها إلى قرية شحا التابعة للمنصورة بالدقهلية. كانت والدته الأكثر تأثيراً في شخصيته، على حد تعبيره. أما والده فهو شاويش بشرطة القاهرة وله ثلاثة أشقاء المنتج عصام إمام وابنتان منى وإيمان زوجة الفنان مصطفى متولي.

مسلسل عادل امام

قدم عادل إمام عشرات الأعمال الناجحة على مدى ستة عقود. لديه حاليًا 126 فيلمًا و 16 عملًا دراميًا و 11 مسرحية. ومن أبرز أعماله التلفزيونية

أستاذ ورئيس القسم.

تحلق فتى الأحلام.

سيد سين.

عرافة؛

عفاريت عدلي علام.

كيف تخسر مليون جنيه

النشل.

مأمون وشركاه

عوالم خفية.

فرقة ناجى عطاالله.

من أو من

الدموع في عيون الفاسقة.

فنان وهندسة.

الرجل والدخان

صاحب السعادة.

ساحر.

من هي زوجة عادل امام السيرة الذاتية ، والتي عرفت بإسم حلا الشلقاني، زوجة عادل إمام، مصرية، من خارج الوسط الفني، ومن عائلة ثرية ومعروفة في القاهرة. تبلغ من العمر 75 عامًا من مواليد عام 1945 م ، وتعرفنا على قائمة أعمال الفنان الكبير عادل إمام الدرامية .