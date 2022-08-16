من هي زوجة عادل تاعرابت السيرة الذاتية ، قد أثارت ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على احدى الشخصيات البارزة والبارعة داخل الوطن العربي في مجال كرة القدم ، كونه هنالك العديد من الأشخاص الرياضين من أصحاب المهارات العالية والقدرات الرياضية المختلفة ، حيث تمثلت بأحدهم وهو عادل تاعرابت ، مما دفع البعض الى التعرف على أهم المعلومات المتعلق بحياته الشخصية من ضمنها من هي زوجة عادل تاعرابت السيرة الذاتية ، تابعوا معنا .

من هو عادل تعرابت – ويكيبيديا

عادل تعرابت لاعب كرة قدم مغربي الأصل. ولد في مدينة تازة المغربية، ونشأ وهو يحب كرة القدم. التحق بفريق الشباب عندما كان شابا. فرنسا وإيطاليا والبرتغال، واستقرت أخيرًا في النادي البرتغالي “بنفيكا”، وحصلت على عدد من الجوائز، بما في ذلك بطل الدوري الإنجليزي وكأس السوبر البرتغالي.

سيرة عادل تعرابت

يعتبر عادل تعرابت من أشهر اللاعبين المغاربة في الوطن العربي، لذلك نقدم أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل عادل تعرابت.

الاسم الانكليزي عادل تعرابت.

مكان الميلاد تازة المغرب العربي.

تاريخ الميلاد من مواليد 24 مايو 1989 م.

العمر ثلاثة وثلاثون سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المغربية والفرنسية.

الطول 178 سم.

الوزن 77 كجم.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اسم الزوجة غير معروف.

الأطفال غير معروف.

المهنة لاعب كرة قدم.

المنصب جناح.

المنتخب الوطني المنتخب المغربي.

النادي السابق كوينز بارك رينجرز.

النادي بنفيكا.

رقم قميص اللاعب 49.

القدم المستخدمة الحق.

سنوات العمل من بداية عام 2006 م حتى يومنا هذا.

من هي زوجة عادل تعرابت – ويكيبيديا

لم تعرف زوجة اللاعب المغربي عادل تعرابت في وسائل الإعلام. اختار الأخير الارتباط من خارج مركز الشهرة الفنية أو الإعلامية. وكان عادل تعرابت قد شارك تفاصيل عقد زواجه من فتاة مغربية عام 2011 من خلال نشر بعض صور العروسين. اتفق عادل تعرابت مع عروسه على البقاء في فرنسا في ذلك الوقت، خاصة أنها كانت في ذلك الوقت على أعتاب الانتقال إلى نادي “سان جيرمان” في ألمانيا.

عادل تعرابت وزوجته

اعتاد عادل تعرابت أن يفصل حياته الشخصية عن حياته العملية، فلا تكاد تجد صورة واحدة له تجمعه بزوجته المغربية، بحيث لا يكون للأخيرة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد أبنائه. غير معروف. جدير بالذكر أن عادل تعرابت ظهر في مقطع فيديو بعد زواجه وهو يشجع الشباب على اتخاذ هذه الخطوة في تصريح مدفون بأنه يعيش حياة سعيدة مليئة بالحب والتفاهم.

أصول عادل تعرابت

تعود أصول اللاعب عادل تعرابت إلى المغرب العربي، حيث ولد تعرابت في مدينة تازة شمال شرق المغرب، وعاش هناك لفترة أولى من حياته. السعودية خاصة بعد أنباء انضمامه الوشيك إلى نادي النصر السعودي.

أين يلعب عادل تعرابت الآن

عادل تعرابت يلعب مع بنفيكا منذ نحو ست سنوات في 2016، لكن من المتوقع أن ينضم لنادي النصر السعودي قريباً، حيث رشحه المدرب الفرنسي رودي جارسيا، خاصة بعد انفصال النادي البرتغالي عنه قبل انتهاء عقده. تم إعارته لنادي جنوة الإيطالي وميلان، بالإضافة إلى اللعب في أندية إنجلترا والنادي الفرنسي.

من هي زوجة عادل تاعرابت السيرة الذاتية ، ويعد الاعب عادل تاعرابت احدى لاعبين كرة القدم الذي حازة على شهرة كبيرة في أنحاء الوطن العربي ، وذلك نتيجة المواهب الرياضية الرائعة التي يمتلكها ، حيث اعتاد عادل على الفصل بين حياته المهنية والشخصية بعيداً عن ضوء الصحافة والاعلام .