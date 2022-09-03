من هي زوجة عبدالخالق الغانم الثانية ، تصدرت محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن زوجة الممثل الذي عرفة بشهرته داخل الوسط الفني عبدالخالق الغانم ، حيث زادت الاهتمامات حول البحث عن المرأة التي شاركت حياتها مع الفنان عبدالخالق الغانم كل شيء في الحياة ، كما انها شاركت معه جزءاً خلال حياة عمله ، وساهمت بشكل واضح في بناء شخصيتها الفنية كفنانة والمخرج فمن هو عبد الخالق الغانم وويكيبيديا ، تابعوا معنا .

عبد الخالق الغانم – ويكيبيديا

عبد الخالق الغانم مدير الجنسية السعودية الراحل. درس الغانم علوم التمثيل في معهد الفنون الجميلة بالعاصمة العراقية بغداد خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد. بدأ مشواره الفني كمخرج منذ عام 1992 م، قبل دخوله مسلسل طاش ما طاش عام 1995 م، واستمر في إخراجها حتى عام 2007 م، بإصداره الخامس عشر من أكثر الأعمال الشعرية في تاريخ الكوميديا ​​السعودية، و غادر الأخير عالمنا بعد إثراء المجتمع الفني بمجموعة من الأعمال الناجحة التي أخرجها كان أبرزها (بعض الملح – انتظار – خراش – من الآخر – حينا حلو – ساكتم). الصمت – المال المجنون – تضرب أو تخيب)

سيرة عبد الخالق الغانم

يعتبر عبد الخالق الغانم من أهم المخرجين الكوميديين الخليجيين، وله عدد كبير من الأوسمة والتراخيص.

الاسم والصلة عبد الخالق الغانم – عربي “عبد الخالق الغانم”.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد من مواليد 1958 م.

مكان الميلاد بغداد – العراق.

الإقامة الموت.

تاريخ الوفاة 18 مايو خلال العام الماضي 2022 م.

الجنسية سعودي الجنسية.

الحالة العائلية متزوج.

دين الاسلام.

المذهب شيعي.

الدرجة العلمية بكالوريوس في التمثيل.

ألما الأم معهد الفنون الجميلة في بغداد – قسم التمثيل والإخراج.

اللغة الرسمية العربية.

المهنة مخرج تليفزيوني.

سنوات نشاطه تقتصر مسيرته المهنية على 1992 – 2022.

من هي الزوجة الثانية لعبد الخالق الغانم

زوجة عبد الخالق الغانم الثانية هي الممثلة والمخرجة السورية لورين عيسى. عمرها 43 سنة. ولدت في دمشق في 5 آذار 1979 م. درست علوم الإخراج التلفزيوني والمسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. بدأت نشاطها المهني كمساعد مخرج في فيلم (زوجتي وأنا) لقناة ام بي سي السعودية مما أمّن لها العديد من الأعمال فيما بعد، وهي أول مخرجة ساهمت في تجسيد المرأة الكردية في مرحلة الاستطلاع، مع سجل حافل بالعديد من الأعمال الناجحة وخاصة الدراما الخليجية.

زوجة عبد الخالق الغانم لورين

أثارت لورين عيسى ضجة إعلامية في عالم مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور في يوم وفاة زوجها على إنستغرام، هددت فيه من وصفتهم بالمجرمين ببحر من الدماء ؛ على حد تعبيرها، أقسمت أن رغبتها الغامرة في سداد الدين لم تسبب دموعها بصحبة زوجها الراحل الذي اعتبرته شهيدًا بطوليًا، وأحبه الناس حسب رأيها ؛ ولأن الله يحبه، فقد رأته ملاكًا لا يعرف الغدر والخيانة، ودعوه أقرانه بأب الأخلاق الحميدة، ثم ورثته بكلمات تحطم القلب.

سبب وفاة عبد الخالق الغانم

وأكدت مصادر إعلامية أن سبب وفاة عبد الخالق الغانم هو معاناته من سنوات مرض عضال، حيث توفي الأخير في 18 مايو، خلال العام الماضي 2022 م، عن عمر 63 عاما، بمستشفى الدمام المركزي في محافظة الدمام. المملكة العربية السعودية بعد فشل الموظفين. تعامل الكادر الطبي مع انتشار ورم خبيث من البروستاتا إلى باقي جسده، والذي منهكه المرض، ودفن ودفن جثته في منطقة سيهات بمحافظة القطيف داخل المنطقة الشرقية. حيث عاش بين الفقراء معظم حياته.

من هي زوجة عبدالخالق الغانم الثانية ، يعد عبد الخالق الغانم من الشخصيات الفنية التي حظيت بشعبية كبيرة داخل دول الخليج العربي واهمها المملكة العربية السعودية ، وذلك نيجة الاعمال الفنية الناجحة التي حازت اعجاب الجميع ، وياتي ان زوجته الثانية هي لورين عيسى وهي تبلغ من العمر 43 عام ممثلة سورية .