من هي زوجة عبدالله الجميري السيرة الذاتية

من هي زوجة عبدالله الجميري ويكيبيديا، يعد عبد الله الجميري أحدى أبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أنه يعتبر من أكبر صانعي المحتوى الكوميدي في السعودية، والذي كون قاعدة جماهيرية كبير مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شارك عبدالله الجميري في الكثير من البرامج ومن أبرزها “Zed Your Balance، ومن هنا جعل الكثير يبحث بالتعرف على حياة و زوجة عبدالله الجميري.

من هو عبدالله الجميري ويكيبيديا

يمكن الاطلاع على أهم الأمور المتعلقة بالفنان عبد الله الجميري من خلال النقاط التالية

الاسم عبدالله الحميري. العمر في الثلاثينيات من عمره. مكان الميلاد المملكة العربية السعودية. مكان الاقامة المملكة العربية السعودية. الجنسية المملكة العربية السعودية. الدين دين الاسلام. المعتقد الديني أهل السنة والجماعة. المهنة ممثل – نشط على منصات التواصل الاجتماعي. الحالة الاجتماعية متزوج. اللغة الأم العربية. اللغات الأخرى اللهجة السعودية.

عبدالله الجميري السيرة الذاتية

زوجة عبد الله الجميري غير معروفة، ولم يتم الوصول إلى زواج الفنان عبد الله الجميري، إذ لم يتحدث الفنان عبدالله الجميري عن حياته الشخصية، سواء عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر وسائل الإعلام. الاجتماعات التي يشارك فيها باستمرار.

من هي زوجة عبدالله الجميري

عبدالله الجميري فنان سعودي من أصول وجنسية اكتسب شهرة من خلال مشاركته في برنامج “Zed Your Balance” عام 2016، ذلك البرنامج عن التراث والواقع السعودي، والذي تم بثه على قناة بداية، ومن هنا بدأ اختراق مجال الفن، من خلال مسلسل سريع الخطى من إخراج عمر الديني، بسبب الشخصية الكوميدية لتلك السلسلة، اكتسب الجميري شهرة واسعة، ثم قدم العديد من الأعمال الفنية الأخرى التي كانت معروفة وناجحة على نطاق واسع.

عبدالله الجميري تويتر

ينشط الفنان السعودي عبد الله الجميري بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعمل أيضًا صانع محتوى وناشطًا اجتماعيًا، وبالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي يطلقها على هذه المنصات المتعلقة بإنشاء محتواه، فإنه ينشر أيضًا العديد من الأخبار مرتبط بمسيرته الفنية، وتجدر الإشارة إلى أن الفنان عبدالله الجميري يتابع عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، بأكثر من 190 ألف متابع، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة “”.

عبدالله الجميري إنستقرام

أكثر حسابات الفنان عبدالله الجميري نشاطا على منصات التواصل الاجتماعي هي حسابه على منصة إنستجرام، حيث يتابعه عبر حسابه على تلك المنصة أكثر من 480 ألف متابع، ويمكن الوصول إلى حساب عبدالله الجميري مباشرة على منصة Instagram “”.

يعتبر عبدالله الجميري من أبرز نشطاء التواصل الإجتماعي، والذي له عدد كبير من المتابعين ولم يتم الوصول إلى زواج الفنان عبد الله الجميري ولا يوجد اي معلومات حول زواجه، حيث شغل حياته الشخصية بعيدة بشكل كبير عن الإعلام.