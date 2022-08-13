من هي زوجة عبدالله بن زايد البكري الشهري السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد حول الرجل السعودي المطلوب الذي نشر اليوم أنباء عن قتل قوات الأمن له بعد أن فجر نفسه بعد محاصرته ، مما اثار ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على أهم المعلومات حوله ومنها زوجة عبدالله بن زايد البكري الشهري ، تابعوا معنا .

من هو عبدالله بن زايد البكري الشهري – ويكيبيديا

عبد الله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري مواطن سعودي والمطلوب رقم أربعة على لائحة الإرهابيين. ولد الشهري في المملكة العربية السعودية وعاش حياة طبيعية في البداية، لكنه أصبح الشخص الأكثر شعبية والمطلوبين في المملكة بعد تورطه في تفجير نفسه في مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير بمنطقة عسير. 2015 م، وخلف وراءه عددًا من الشهداء والجرحى من رجال الأمن والعاملين. يذكر أن عبد الله بن زايد البكري الشهري يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما.

من هي زوجة عبدالله بن زايد البكري الشهري – ويكيبيديا

زوجة عبد الله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري غير معروفة حتى الآن، ولم يعرف حتى هذه اللحظة ما إذا كان الأخير مخطوبة بالفعل أم أنه بقي عازبًا ولم يتزوج. نفذته مجموعة من إخوانه وأصدقائه في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، لذا لم يصدر أهل الشهري وعشيرته أي بيان أو معلومات تتعلق بحياته الشخصية.

قصة عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري

بدأت قصة عبد الله زايد عبد الرحمن البكري الشهري عندما شكل الأخير برفقة شقيقه خلية لزعزعة أمن المملكة العربية السعودية. لقد تحرك بالفعل منذ سنوات ليتمكن من القبض على أحدهم، وقتل أربعة آخرين رفضوا الاستسلام، وبن زايد بعد أن كشف أمره بتفجير نفسه بعد أن حوصر في حي سامر بجدة، مما أدى إلى وفاته واصابة اربعة اخرين.

عبدالله بن زايد البكري الشهري تويتر

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بفرح بهذا الخبر، بعدما أعلنت قنوات سعودية رسمية مقربة من الجهات الأمنية انتهاء ملف عبدالله بن زايد البكري الشهري في المملكة وطي صفحته. بالنسبة للمطلوبين وأعمارهم وما إلى ذلك، يمكن الوصول إلى هاشتاغ عبدالله البكري الشهري من خلال النقر مباشرة على الرابط ““.

من هي زوجة عبدالله بن زايد البكري الشهري السيرة الذاتية ، والذي تصدر اسمه عبر الصحف والمجلات نتيجة قيامه بتفجير نفسه بالقوات الأمنية السعودية وهو المطلوب رقم أربعة على لائحة الإرهابيين داخل المملكة من أصل سعودي الجنسية .