من هي زوجة عصام كمال السيرة الذاتية ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق زوجة جاسم النبهان الثانية السيرة الذاتية ، حيث ان عصام كمال أحد أشهر المطربين في الخليج العربي وتعتبر من أفضل الملحنين في الوطن العربي والذي لديه العديد من الأعمال منذ القدم والحديثة في المجال الفني مما دفع الكثير من الأشخاص التسائلات عنه وعن حياته ، تابعوا معنا .

من هي زوجة عصام كمال

زوجة الفنان عصام كمال هي الفنانة مشاعل. تزوجها عام 2012 بعد علاقة غرامية بينهما. أبناؤه خالد وحمد. جدير بالذكر أن مشاعل مغنية سعودية من أصل لبناني. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية، حيث قضت معظم حياتها في المملكة العربية السعودية. ولدت في جدة في الثامن عشر من آذار عام 1984، وهي في الثامنة والثلاثين من عمرها. بدأت حياتها الفنية عام 1999 بالغناء في الحفلات الخاصة والأعراس، وأصبحت مشهورة في الخليج بعد أن قدمت شارة مسلسل Silver Her Heart is White، وعملت على تقديم العديد من الأغاني الشهيرة.

سيرة الممثلة مشاعل

في سياق الحديث عن الفنانة الشهيرة مشاعل لا بد من التعرف عليها عن كثب، وإليكم أهم المعلومات عنها

الاسم الكامل مشاعل عبدالله خالد.

مكان الميلاد ولدت في جدة.

مواليد 18 مارس 1984.

العمر ثمانية وثلاثون سنة.

الإقامة الإمارات العربية المتحدة.

الجنسية البحرين.

الجنسية يحمل الجنسية البحرينية.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهلات العلمية تخرج من كلية الإعلام.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج عصام كمال.

المهنة مطربة.

سنوات النشاط منذ 1999 م حتى الآن.

من هو عصام كمال

عصام كمال فنان وملحن سوري. ولد في الكويت في 16 أغسطس 1969. يبلغ من العمر 52 عاما. بدأ مشواره الفني في عام 1987 كملحن، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في التلحين، لكنه تحول لاحقًا إلى العمل في الغناء واستطاع أن ينجح فيه، وأصدر ألبومه الأول عام 1996، وبعد ذلك عمل واصلت. جدير بالذكر أن عصام كمال كان يعمل في مجموعة MBC، كما عمل مشرفاً على برامج أراب أيدول.

أبرز أعمال زوجة عصام كمال مشاعل

هناك العديد من الأعمال الفنية التي قدمتها الفنانة مشاعل، واستطاعت معظم أغانيها أن تحقق نجاحًا كبيرًا، ومن أبرز الأعمال التي قدمتها الفنانة مشاعل

لا يا رب.

مصائب.

عيناي باردتان.

حنان.

أخبرني.

طفل النساء.

المراكبي.

من هذا.

حرج عليك.

جيد تيجي.

يزيل عمىها.

مغازلة معه

انا معك.

سوء حظي.

إنستغرام، مشاعل

الفنانة مشاعل تتفاعل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تتفاعل بشكل خاص على منصة Instagram، حيث تنشر أهم أعمالها، كما تشارك بعض المقتطفات من حياتها الشخصية مع معجبيها. للفنانة مشاعل آلاف المتابعين على إنستجرام يتابعونها من جميع أنحاء الوطن العربي. للوصول إلى الحساب الرسمي للفنانة مشاعل يرجى زيارة الرابط التالي ““.

انستجرام عصام كمال

يعتبر المطرب والملحن السوري عصام كمال من أشهر الشخصيات الفنية في الخليج العربي، لذلك لديه الآلاف من المتابعين على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يتفاعل أكثر على Instagram، وينشر أشياء كثيرة من شخصيته و. الحياة الفنية. قد ينشر لجمهوره الأعمال التي سيتم الإعلان عنها حيث ينشر أهم الأخبار عن حياته، وللدخول إلى الحساب الرسمي للفنان السوري عصام كمال، يرجى زيارة الرابط التالي “”.

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