من هي زوجة علي عبدالخالق ويكيبيديا ، خلال الساعات القليلة الماضية تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول التعرف على اهم المعلومات التي تتعلق بالراحل الفنان والمخرج المصري علي عبدالخالق ، ويعد خبر وفاته أصبح محط انظار الجميع داخل الوطن العربي وخاصة الوسط الفني المصري ، كونه يعد احد أبرز الشخصيات المصرية والتي عملت في مجال التمثيل وعرف من المخرجين أصجاب الخبرة العالية في الاخراج وإنتاج الاعمال الفنية ، تابعوا معنا للتعرف على أهم المعلومات حول من هي زوجته .

من هو علي عبد الخالق على ويكيبيديا

علي عبد الخالق مخرج مصري الجنسية وجنسية. ولد بالعاصمة القاهرة في التاسع من يونيو عام 1944. تخرج في المعهد العالي للسينما من قسم الإخراج، وعمل في سنواته الأولى مساعدًا، ثم انتقل بعد ذلك إلى إخراج الأفلام الوثائقية، و الأفلام الوثائقية التي أخرجها استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة، ولعل أشهر هذه الأفلام هو فيلم “أغنية الوداع”، أما بالنسبة للأفلام الطويلة فقد بدأ إخراجها عام 1972، وأشهر هذه الأفلام هو الفيلم. “أغنية في الممر”، وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي بدأ في إخراج الأفلام التليفزيونية حيث عمل علي في إخراج عدة مسلسلات أبرزها مسلسل “البوابة الثانية”.

سيرة علي عبد الخالق

في ضوء الحديث عن المخرج المصري علي عبد الخالق نقدم لكم المعلومات المهمة التالية عنه وعن حياته الشخصية

الاسم علي عبد الخالق.

مكان الميلاد القاهرة – جمهورية مصر.

تاريخ الميلاد من مواليد 9 يونيو 1944 م.

العمر 78 سنة.

الجنسية المصرية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

مجال العمل مسلسلات وأفلام.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس في الإخراج.

ألما ماتر المعهد العالي للسينما.

اللغة الأم العربية.

تاريخ الوفاة 2 سبتمبر 2022.

مكان الوفاة القاهرة.

العمر عند الوفاة ثمان وسبعون سنة.

سبب الوفاة السرطان.

المهنة مخرج سينمائي.

سنوات النشاط من 1966 حتى 2009.

من هي زوجة علي عبد الخالق – ويكيبيديا

زوجة علي عبد الخالق غير معروفة لوسائل الإعلام، لأنه كان دائمًا متحفظًا بشأن حياته الخاصة ولم يُعرف سوى القليل جدًا من المعلومات عن حياته الخاصة، لأنه طوال شهرته كان يركز على حياته المهنية وأعماله. أما بالنسبة لحياته الخاصة، فقد أبعدها عن الأضواء والجمهور.

سبب وفاة علي عبد الخالق

في مساء الجمعة الثاني من سبتمبر، أكدت وسائل إعلام مصرية وفاة المخرج الكبير علي عبد الخالق، حيث توفي متأثرا بالسرطان، وكان قد أعلن إصابته بهذا المرض في اتصال هاتفي معه في برنامج المساء. الذي تبثه قناة dmc، وأكد أيضًا أنه كان يعاني من هذا المرض لفترة طويلة، دون أن يعلم أن المرض قد تطور وانتشر في جميع أنحاء جسده ؛ مما أدى إلى وفاته مؤخرًا في أحد المستشفيات المصرية.

كم عمر علي عبد الخالق

المخرج المصري علي عبد الخالق في الثامنة والسبعين من عمره. من مواليد عام 1944، ويعتبر من أوائل المخرجين الذين رافقوا كبار الفنانين مثل فريد شوقي وذوالفقار، حيث عمل معهم لفترة طويلة، وقدم أفضل الأعمال الفنية. ولعل أشهر هذه الأعمال فيلم “مسافر” بلا طريق لصلاح ذو الفقار وفيلم الشياطين لفريد شوقي.

من هي زوجة علي عبدالخالق ويكيبيديا ، يعد المخرج علي عبدالخالق صاحب خبرة واسعة في مجال الإخراج للأعمال الفنية ، حيث قدم على انتاج العديد من الأفلام والتي حظيت بملايين المشاهدات والمتابعين داخل الوطن العربي ، وزوجته غير معروفة نتيجة تحفظه على اسرته من وسائل الاعلام .