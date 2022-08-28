من هي زوجة غالب كامل ويكيبيديا ، تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول خبر نبأ وفاة أحد أبرز الاعلامين وأهمهم من الاعلاميين القدماء والذي أثار حزن الكثير من الشارع السعودي ممن يهتمون بكرة القدم ، وأعلن عن وفاته مساء يوم 27 أغسطس 2022 ، ما دفع العديد من المتابعين له بالبحث عن أهم المعلومات التي تتعلق بحياته والتي سنتناول أبرز تلك التسائلات وهو من هي زوجة غالب كامل ويكيبيديا ، تابعوا معنا .

غالب ويكيبيديا كاملة

غالب كامل صحفي سعودي راحل. يعتبر من أهم وأقدم الإعلاميين على القناة السعودية الأولى. لعب دورًا بارزًا في نجاح قطاع الإذاعة والتلفزيون السعودي، برفقة عدد كبير من الزملاء المؤسسين، وعلى رأسهم ماجد الشبل وسليمان العيسى والياقور والنجار النجار. العنوان “صديق الراحل”. لسيرة عطرة وعلاقات قوية في المجال الإعلامي مع كبار الشخصيات الإعلامية من الراحل، اشتهر ببلاغته وقدرته على أداء وإجراء لقاءات حوارية قوية

غالب السيرة الذاتية كاملة

وشهدت مسيرة غالب كامل المهنية عملاً إدارياً كمستشار إعلامي لوكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السيد عبد الله الجاسر في ذلك الوقت. ساهم بتقديمه إصدارتين أسبوعيتين، وفي الصفوف التالية أبرز السيرة الذاتية للراحل غالب كامل

الاسم والنسبة غالب كامل – باللغة الانجليزية “غالب كامل”.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1941 م.

مكان الميلاد سيلة الظهر – فلسطين.

محل الاقامة الحالي متوفى.

تاريخ الوفاة 27 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة أزمة صدرية.

مكان الوفاة مستشفى المدينة العسكرية بالرياض.

العمر عند الوفاة 80-81 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات العلمية جامعية.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

المهنة صحفي.

سنوات النشاط امتدت مسيرته المهنية ما بين 1381-1420هـ.

من هي زوجة غالب كامل

زوجة الراحل غالب كامل مجهولة في الإعلام، إذ ينحدر كامل من أسرة مسلمة محافظة، فنأى بنفسه عن تفاصيل حياته الخاصة عن عالم الأضواء والشهرة، وكان حريصًا دائمًا على الحفاظ عليها. الأسرة والأطفال بعيدون عن الإعلام، معتقدين أن الشهرة العظيمة التي يتمتع بها السلاح ذات حدين، لذلك يجب استثمارها بأفضل طريقة للابتعاد عن آثارها السلبية التي تؤثر بشكل واضح على الحياة الشخصية للمشاهير.

وفاة المذيع غالب كامل

أعلنت مصادر رسمية في وسائل إعلام سعودية، وفاة صديق الفقيد غالب كامل، يوم السبت 27 أغسطس، خلال عام 2022 م، عن عمر يناهز 81 عاما، إذ ولد عام 1941 م، بعد إثراء المشهد الإعلامي. بعشرات الأعمال الحوارية على شاشات الإعلام الوطني السعودي. ورثته معظم المؤسسات الإعلامية، واعتبرت وفاته خسارة كبيرة للإعلام الوطني السعودي. أما سبب الوفاة، فقد توفي الأخير متأثرا بأزمة صدرية حادة بسببه بقي في أحد مستشفيات العاصمة لعدة أيام قبل وفاته.

أصل المذيع غالب كامل

وأكدت مصادر إعلامية مطلعة أن الأصل الفلسطيني الراحل غالب كامل من مواليد سيلة الظهر بدولة فلسطين المحتلة، فيما أكدت مصادر أخرى أنه سعودي وله جد. وشبابه وكبر سنه في الرياض التي لم يبتعد عنها إلا أثناء مرضه بنصيحة القائمين على رعايته، بالابتعاد عن الغبار بسبب إصابته بنوبات الربو.

برامج غالب كامل

على مدار أربعة عقود، قدم غالب كامل عشرات الأعمال القوية والبرامج الحوارية، كان أبرزها ما يلي

صفر الدولية.

أين الخطأ.

شاشة للميكروفون.

من أنا.

لقاء مع فنان.

لمن الكأس.

مساء من المنزل.

لقاء على الهواء.

السلام

أنا أعظ.

الرسالة واللحن

من هي زوجة غالب كامل ويكيبيديا ، كم تحدثنا لكم حول أبرز الاعلاميين القدماء في كرة القدم ، والذي وافته المنية يوم 27 أغسطس 2022 ، وعرف بصاحب السيرة العطرة ، وفيما يتعلق بزوجة غالب كامل ، فكان حريض على بعدهم عن أضواء الاعلام والشهر كونه يرجع الى أسرة مسلمة محافظة .