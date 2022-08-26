من هي زوجة فابريغاس ويكيبيديا ، قد اثار تسائلات العديد من الأفراد من عشاق كرة القدم والمتابعين للاعب فابريغاس ، والذي عرف بهارته وبراعته في لعب كرة القدم ، لما تميز بها من المراوغة حيث يعتبر فابريجاس من اللاعبين الذي عرفوا بشهرتهم في مجال كرة القدم كونه عمل على تحقيق العديد من النجاحات والشهرة بعد مشاركته في العديد من الأندية الرياضية الأوروبية المحترفة مثل نادي برشلونة الذي حقق بدوره عددًا من البطولات المهمة ، تابعوا معنا .

من هو فابريجاس في ويكيبيديا

فابريجاس لاعب كرة قدم مشهور كان يلعب حاليًا لنادي كومو الإيطالي ويحمل القميص رقم 4. ولد في إسبانيا وتحديداً مدينة فيلاسار دي مار في الرابع من مايو 1987 م. يبلغ من العمر 35 عامًا ويحمل الجنسية الإسبانية. يعد فابريجاس من أشهر لاعبي الوسط الذين لعبوا لنادي العديد من الفرق الأوروبية مثل برشلونة وتشيلسي وأرسنال وموناكو، حيث فاز بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية مع الأندية التي شارك بها هذا الفنان.

سيرة اللاعب فابريجاس

فيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن اللاعب الإسباني فابريجاس

الاسم الكامل فرانسيسك “سيسك” فابريجاس سولير.

الاسم الانكليزي Francesc Fabregas Soler.

مكان الميلاد فيلاسار دي مار، أسبانيا.

تاريخ الميلاد 4 مايو 1987 م.

العمر 35 سنة.

الجنسية الإسبانية.

العرق اسباني.

محل الإقامة كومو، إيطاليا.

المهنة والنشاط لاعب كرة قدم محترف.

سنوات النشاط منذ عام 2003 م حتى الآن.

النادي الحالي نادي كومو الإيطالي.

رقم القميص 4.

الأندية السابقة أرسنال، برشلونة، تشيلسي، موناكو.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة دانييلا سمعان.

عدد الأبناء له خمسة أبناء.

اللغة الأم الإسبانية والإنجليزية والإيطالية.

من هي زوجة فابريجاس – ويكيبيديا

زوجة اللاعب الاسباني فابريغاس هي عارضة أزياء وخبيرة تجميل “دانييلا سمعان” من أصل لبناني وتحمل أيضا الجنسية اللبنانية. من أب وأم وخمسة أشقاء هم “روميو ونزار ومجد وسوزانا وأمير” ثم قرروا الانضمام إلى أحد عروض الأزياء في لبنان، وحصلوا على العديد من الجوائز في هذا المجال حتى أصبحت من أكثر عارضات أزياء شهيرات وبارزات في لبنان.

مسيرة اللاعب فابريجاس

بدأ اللاعب مسيرته الكروية الاحترافية مع أرسنال عام 2003، ولعب 2012 مباراة وسجل 35 هدفًا، والتحق بصفوف برشلونة عام 2011، ولعب 96 مباراة وأحرز 28 هدفًا، وانتقل إلى تشيلسي عام 2014، وخاض 138 مباراة وسجل 15 هدفًا، ثم انتقل إلى صفوف نادي موناكو الفرنسي عام 2022، ولعب 54 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، ثم انتقل إلى نادي كومو الإيطالي عام 2022 م ولا يزال حتى الآن.

دانييلا سمعان إنستغرام

تتمتع عارضة الأزياء اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة اللاعب الإسباني فابريجاس، بقاعدة جماهيرية كبيرة على منصة إنستجرام، حيث يبلغ عدد متابعيها على تلك المنصة قرابة 4.5 مليون متابع، وتنشر العديد من الصور والفيديوهات القصيرة مع أطفالها. زوجها اللاعب فابريغاس أثناء السفر والاستجمام على شاطئ البحر، تتمتع بشخصية جذابة وجميلة، بالإضافة إلى بعض الصور المتخصصة في مجال الموضة، يمكنكم متابعة حساب دانييلا سمعان على إنستجرام مباشرة “”.

من هي زوجة فابريغاس ويكيبيديا ، يعتبر اللاعب الاسباني فابريغاس هو احد اللاعبين الذي حازوا على شهرة واسعة في مجال كرة القدم ، كما يبلغ من العمر 35 عام ، وتعرفنا على زوجته عارضة أزياء وخبيرة تجميل “دانييلا سمعان” من أصل لبناني وتحمل أيضا الجنسية اللبنانية .