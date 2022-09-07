من هي زوجة فارس الرقيبه ويكيبيديا، يعتبر فارس الرقيبة من الشخصيات السعودية المشهورة والبارزة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والتي يقوم بتقديم محتوى وناشط اجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي كما وانه يقدم محتوى يخص الامور والقضايا التي تحدث في المملكة العربية السعودية وشعبها العريق وقدم الكثير من المحتويات المختلفة والتي لاقت نجاح كبير وواسع عبر منصات السوشيال ميديا المتنوعة.

من هو فارس الرقيبة ويكيبيديا

فارس الرقيبة صانع محتوى وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل الجنسية السعودية. ولد وعاش في المملكة العربية السعودية ومن المرجح أن يكون في الخمسينيات من عمره. يعتبر فارس من مشاهير مستخدمي سناب شات وله العديد من المتابعين من جميع مناطق الخليج العربي، حيث يستخدم هذا الموقع لعرض العديد من القضايا والمواقف الاجتماعية بطريقة شيقة ومبسطة وممتعة، بالإضافة إلى الإعلانات التجارية التي يقدمها لكبرى شركات العطور وغيرها.

فارس الرقيبة السيرة الذاتية

يعتبر فارس الرقيبة من الشخصيات المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز المعلومات عن سيرته الذاتية ما يلي

الاسم فارس الرقيبة.

الاسم المستعار فارس وكفى.

تاريخ الميلاد من مواليد ثمانينيات القرن الماضي.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

المهنة صانع محتوى وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي.

التحصيل العلمي غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

عدد الاطفال 3 اطفال.

اللغة الأم العربية.

لغة إضافية إتقان اللغة الإنجليزية.

بداية النشاط غير معروف.

من هي زوجة فارس الرقيبة ويكيبيديا

ولم يذكر فارس الرقيبة أي معلومات عن زوجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما ذكره أنه تزوج مرتين، وانفصل عن زوجته الأولى بعد أن أنجبت ابنتيه ميلا وجوجو. ولم يذكر أسباب الانفصال وما قاله أن الانفصال تم بالتراضي بينهما. العيش مع الأب أو الأم، اختاروا العيش مع والدهم، وأكد فارس أن تربية البنات بدون أم أمر صعب للغاية، لذلك اختار الزواج من امرأة أخرى لمساعدته على تربية بناته. تزوج الثاني وأنجبت له ولدا اسمه علي.

عدد اولاد فارس الرقيبة

فارس الرقيبة 3 أبناء وبنتان من زوجته الأولى ميلا الكبرى البالغة من العمر 8 سنوات، والصغيرة جوجو البالغة من العمر 7 سنوات. ابن واحد يبلغ من العمر 3 أيام فقط، أعرب عن فرحته الكبيرة بمولودته الجديدة، حيث شارك فرحته مع متابعيه عبر حساباته الرسمية.

انستقرام فارس الرقيبة

يمتلك فارس الرقيبة حسابًا رسميًا عبر Instagram، حيث وصل عدد متابعيه إلى 15 ألف متابع، ومن خلاله يشارك العديد من الصور التي يجمعها مع بناته، وصورًا وفيديوهات توثق رحلاته السياحية حول العالم، و يجمع صوره مع اصدقائه ويمكنك متابعة فارس الرقيبة عبر حسابه على انستجرام “”.

سناب فارس الرقيبة

يمتلك فارس الرقيبة حسابًا رسميًا عبر Snapchat، حيث وصل عدد متابعيه إلى حوالي 500 ألف متابع، ومن خلاله يشارك العديد من الفيديوهات التي تحتوي على مواضيع تتعلق بالأمور الاجتماعية، بالإضافة إلى الإعلانات التجارية المتعلقة بالعطور وغيرها من الأمور التي تخصه. لشركات عالمية ويمكنك متابعة فارس الرقيبة عبر حسابه على سناب شات.

من هي زوجة فارس الرقيبه ويكيبيديا وبالتالي فان الناشط الاجتماعي البارز والمشهور السعودي فارس الرقيبة من النشطاء اللامعين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وان النجم فارس الرقيبة لم يصرح اي معلومة او بيان حول زوجاته ولكنه صرح انه تزوج مرتين فقط وفارس الرقيبة في الخمسينيات من العمر.