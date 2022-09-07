من هي زوجة فهد الرجعان، يعد فهد الرجعان من الشخصيات التي لمع اسمه الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن وفاته في صباح يوم الثلاثاء في لندن، بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به، والجدير بالذكر بأن فهد الرجعان اليعد من رجال الأعمال الكبار في الكويت وشغل عدة مناصب ومن أبرزها رئيس التأمينات الإجتماعية في الكويت، مما زاد الإهتمام من كبر الكثير لتعرف على زوجة فهد الرجعان.

من هو فهد الرجعان ويكيبيديا

يعد فه الرجعان إحدى أبرز الشخصيات الكويتية التي تقيم في الكويت، حيث عمل مدير التأمينات الإجتماعية لفترة طويلة حوالي 28 سنة، ثم هرب الى لندن بعد اختلاس عدد كبير جدا من الأموال، وتمت ومحاكمته محاكمة غيابية مدة عشر سنوات، كما وأنه متزوج وله بنتين فجر و فرح يقمن في الولايات المتحدة.

الاسم الكامل: فهد مزيد رجعان الرجعان.

مكان الولادة: العاصمة الكويتية الكويت.

الجنسية: كويتي.

مكان الوفاة: العاصمة البريطانية لندن.

العمر عند الوفاة: ثلاثة وسبعون عامًا.

سبب الوفاة: نوبة قلبية.

الديانة: مسلم.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

اسم الزوجة: منى محمد عبد العزيز الوزان.

من هي زوجة فهد الرجعان

تعد زوجة فهد الرجعان سيدة كويتية، من عائلة كبيرة في الكويت، ولها دور بارز ومهم عملت زوجة فهد الرجعان في العديد من المناصب والشركات الاستثمارية في الكويت، وهي منى محمد عبد العزيز الوزان حيث أنها هربت هي وزوجها وبناتها مدينة الضباب بريطانيا وتمت إقامته في لندن لفترة من الزمن.

مناصب فهد الرجعان

عمل فهد الرجعان في الكثير من المناصب الكبيرة في مدينة الكويت قبل هروبه الى لندن، ومن أبرز الأعمال والمناصب التي عمل بها فهد الرجعان :

منصب تنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار

رئيس بنك الكويت PLC المتحدة.

رئيس البنك الأهلي المتحد مصر.

عضو مجلس إدارة بيت الزكاة

مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية

تعد زوجة فهد الرجعان منى محمد عبد العزيز الوزان كويتية الأصل عملت في الكثير من الشركات الإستثمارية الضخمة في الكويت ثم سافرت مع زوجها وبناتها فجر وفرح الى لندن، كما وتم الإعلان الفترة الإخيرة وفاة فهد الرجعان بعد تعرضه لوعكة صحية.