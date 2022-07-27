من هي زوجة قيس سعيد السيرة الذاتية

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من هو قيس سعيد

يتولى قيس رئاسة الدولة التونسية منذ أكتوبر 2022. يبلغ قيس 64 عامًا تقريبًا، حيث ولد في الثاني والعشرين من فبراير 1958 م في تونس العاصمة بدولة تونس. سابقًا، كأستاذ جامعي في القانون الدستوري، كان من أهم مناصب قيس سعيد رئاسته للجمعية التونسية للقانون الدستوري.

سيرة قيس سعيد

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة برئيس الجمهورية التونسية الرئيس سعيد قيس في النقاط التالية

الاسم الحقيقي قيس بن المنصف بن محمد سعيد.

مولود 22 فبراير 1958.

العمر 64 سنة.

مكان الميلاد تونس العاصمة.

الاقامة قصر قرطاج – قرطاج – تونس.

الجنسية تونس.

دين الاسلام.

الزوجة إشراف سعيد.

عدد الاطفال 3 ابناء.

ألما الأم جامعة تونس.

المهنة سياسي – أستاذ جامعي.

موظف في جامعة سوسة – جامعة تونس.

الجوائز – وسام الاستقلال – وسام الجمهورية – وسام الاستحقاق الوطني – وسام الاستحقاق الجزائري – وسام دولة فلسطين.

من هي زوجة قيس سعيد – ويكيبيديا

زوجة قيس سعيد هي القاضي أشرف سعيد، ويبلغ من العمر 49 عامًا تقريبًا، ولدت عام 1973 م في مدينة صفاقس. جدير بالذكر أنها السيدة الأولى لتونس منذ أن تولى زوجها قيس سعيد رئاسة الجمهورية التونسية عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن أصول إشراف سعيد تعود إلى مدينة طبلابة في مدينة طبلابة. المنستير، حيث عمل والدها في تلك المدينة قاضيا بمحكمة الاستئناف، وعرفت أشرف بتفوقها الأكاديمي، حيث تخرجت من المدرسة التونسية الفرنسية بسوسة، ثم التحقت بالمعهد الثانوي للبنات، حتى حصلت عليها. حصلت على شهادة البكالوريا من كلية الحقوق، ثم التحقت بصفوف المعهد العالي للقضاء التونسي، كما تجدر الإشارة إلى أنها حاصلة على شهادة دراسات عليا في العلوم الجنائية.

إشراف سعيد السيرة الذاتية

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بسيدة تونس الأولى أشرف سعيد في السطور التالية

الاسم إشراف سعيد.

الميلاد 1973.

العمر 48-49 سنة.

مكان الميلاد صفاقس.

الجنسية تونس.

دين الاسلام.

الزوج قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

الأبناء عمر – سارة – منى.

المناصب سيدة تونس الأولى.

علما الأم كلية الحقوق بسوسة – المعهد العالي للقضاء التونسي – تخصص أكاديمي في القانون.

المهنة قاضية – سيدة تونس الأولى.

زواج قيس سعيد من سعيد بإشراف

جمع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وزوجته أشرف سعيد قبل الزواج قصة حب كبيرة تحدثا عنها في وسائل الإعلام عام 2017، حيث اشتهر الثنائي في مقر الجامعة بمحافظة سوسة، بحسب ما قاله سعيد قيس في إحدى المقابلات الإعلامية ببرنامج “الحكاية وجه آخر”، مع الإعلامية هند علياء الغريبي. وأنجبا ثلاثة أبناء عمر وسارة ومنى.

حساب الرئاسة التونسية على تويتر

للرئاسة التونسية في الدولة التونسية حساب رسمي على منصة تويتر، ومن خلال ذلك الحساب يمكن متابعة جميع الأخبار الحصرية المتعلقة بالرئيس التونسي وزوجته، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة “”.

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