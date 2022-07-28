من هي زوجة مؤسس قوقل السيرة الذاتية

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من هو مؤسس جوجل ويكيبيديا

مؤسس Google هو سيرجي برين، عالم كمبيوتر يحمل الجنسية الأمريكية والروسية. برين هو أحد رواد الإنترنت وكان له مشاركة بارزة في تأسيس شركة جوجل عام 1998 م. عاش فترة معينة من طفولته في الاتحاد السوفياتي. ثم انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على شهادة علمية في عالم الحاسبات والرياضيات، ثم التحق بالجامعات الأمريكية من أجل دراسة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر. بحثي الأكثر شعبية في العالم.

سيرة سيرجي برين

سيرجي برين هو أحد العباقرة الذين أسسوا شركة جوجل، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم والنسبة سيرجي ميخائيلوفيتش برين.

الاسم الانكليزي سيرجي ميخائيلوفيتش برين.

الاسم المستعار سيرجي برين.

تاريخ الميلاد من مواليد 21 أغسطس 1973 م.

مكان الميلاد موسكو، روسيا

مكان الإقامة الحالي الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر 46 سنة.

الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية.

النصرانية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة نيكول شاناهان.

المؤهلات حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في علوم الكمبيوتر والرياضيات، ودكتوراه. في علوم الكمبيوتر.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

لغات أخرى الروسية بطلاقة.

المهنة مهندس ورجل أعمال ومخترع ومبرمج.

سنوات العمل بدأت عمله من عام 1993 م حتى الوقت الحاضر.

من هي زوجة مؤسس موقع Google Wikipedia

زوجة مؤسس جوجل سيرجي برين تدعى نيكول شاناهان هي محامية أمريكية ورائدة أعمال وخبيرة في التبريد ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية. حصلت على دورة في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية من أجل الحصول على شهادة في دراسات منظمة التجارة العالمية. تزوجت من سيرجي برين في عام 2022 بعد علاقة استمرت عامين، وأنجبت ابنة واحدة فقط.

حقيقة طلاق نيكول شاناهان من سيرجي برين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاق سيرجي برين من زوجته نيكول شاناهان، بعد أن كشف عن وجود علاقة سرية مع إيلون ماسك. مع زوجة صديقه، وما زالا صديقين بعد أن نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مجهولة أن ماسك كان على علاقة قصيرة بشاناهان، ودفعت هذه القضية برين لتطليق زوجته وإنهاء الصداقة بين برين ومسك.

نيكول شاناهان انستغرام

تمتلك نيكون شاناهان حسابًا رسميًا عبر Instagram، وقد وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 5 ملايين متابع، ومن خلاله تشارك بعض صور رحلاتها السياحية، وصور تجمعها مع أصدقائها وزوجها، ويمكنك متابعتها. نيكول شاناهان عبر حسابها على انستجرام ““.

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