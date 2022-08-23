من هي زوجة مجدي يعقوب، تناقلت وسائل الإعلام صباح اليوم حول وفاة الدكتور وطبيب القلوب مجدي يعقوب على اسم إصابته بمرض ه الصحية، وفي ما ذلك تم نفي ذلك الخبر من قبل مصادر مقربة ومن قبل لجنة الأطباء في مصر، حيث يعتبر الدكتور مجدي يعقوب هو من أبرز أطباء الجراحة الذي عاش في جمهورية مصر العربية وتلقى بتعليمه في جامعة القاهرة وفي بريطانيا، ولا هو الكثير من الأعمال الخاصة بالطب والجراحة بالتحديد جراحة القلب.

من هو مجدي يعقوب

مجدي يعقوب هو دكتور متخصص في عملية الجراحة وزراعة وجراحه القلب وقام بإنقاذ الحديد من المرضى وهو طبيب جراح وبروفيسور وإخصائي تلقى تعليمه في جامعة القاهرة وحصل على تخصص الطب ثم انتقل إلى الدراسة في مدينة شيكاغو ثم انتقل إلى لندن وأقيم بها.

مجدي يعقوب السيرة الذاتية

الدكتور مجدي يعقوب هو من رموز الشخصيات والرجال الجراحة المشهور باسم طبيب القلوب ونبرز إليكم السيرة الشخصية الخاصة به:

الاسم باللغة العربية: مجدي حبيب يعقوب.

مجدي حبيب يعقوب. الاسم باللغة الإنجليزية: Magdi Yacoub.

Magdi Yacoub. اسم الشهرة: طبيب القلوب.

طبيب القلوب. الميلاد: الـ 16 من شهر نوفمبر عام 1935 م.

الـ 16 من شهر نوفمبر عام 1935 م. مكان الميلاد: محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية.

محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية. الإقامة: محافظة القاهرة في مصر والمملكة المتحدة.

محافظة القاهرة في مصر والمملكة المتحدة. العمر 2022: 86 عامًا.

86 عامًا. الجنسية: الجنسية المصرية.

الجنسية المصرية. الجنسيات: يحمل الجنسية البريطانية.

يحمل الجنسية البريطانية. الدّيانة: الدين المسيحي.

الدين المسيحي. الحالة الاجتماعية: متزوج.

متزوج. اسم الزوجة: ماريان يعقوب.

ماريان يعقوب. التحصيل التعليمي: حصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة القاهرة وتخصص في جراحة القلب.

حصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة القاهرة وتخصص في جراحة القلب. الجامعة: جامعة القاهرة، وجامعة شيكاغو.

جامعة القاهرة، وجامعة شيكاغو. اللغة: اللغة العربية “اللهجة المصرية”.

اللغة العربية “اللهجة المصرية”. اللغات الأخرى: اللغة الإنجليزية.

اللغة الإنجليزية. المهنة: طبيب قلب، جراح، أستاذ جامعي.

طبيب قلب، جراح، أستاذ جامعي. سنوات النشاط: منذ عام 1980 م حتى وقتنا الحالي.

من هي زوجة مجدي يعقوب

الطبيب الجراح مجدي يعقوب متزوج من السيدة ماريان يعقوب حيث تزوج في عام 1967 وأنجب منها ثلاثة أبناء وهم عن دور وليزا وصوفي، واستمر هذا الزواج إلى 45 عاما وتعود وصول زوجته إلى الأصول الألمانية وكانت تعمل ممرضة في هذه المستشفيات وتعرف عليها الدكتور مجدي يعقوب وتزوجها واستمر برفقه حتى أن توفاها الله.

ما هو مرض الطبيب المصري مجدي يعقوب

تناقلت وسائل الإعلام صباح اليوم الثلاثاء حول مرض طبيب القلوب الجراح مجدي يعقوب وقالت بعد الوسائل أنه تعرض إلى وقع صحية من مادة إلى وفاته فيما تبين أن تلك الأخبار هي عارية عن الصحة وان الدكتور مجدي يعقوب هو بصحة جيدة وكل ما تم تناقله هو مجرد إشاعات كاذبة.

زوجه الدكتور مجدي يعقوب هي ماريان يعقوب توفيت بعد حياة زوجية استمرت إلى 45 عاما وأنجبت منه ثلاثة أبناء، والدكتور مجدي يعقوب له العديد من الأعمال الطبية والعمليات الجراحية.