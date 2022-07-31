من هي زوجة محمد العبار السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي زوجة محمد العبار ، حيث أثارت الهام الجميع وهي تعد من الشخصيات التي برزت مؤخراً في الجمهورية المصرية حول أطلق مؤخرًا مشروعًا جديدًا لشركاته الاستثمارية في مصر بقيمة 3 مليارات دولار ، تابعوا معنا .

محمد العبار ويكيبيديا

محمد العبار سياسي ورجل أعمال يحمل الجنسية الإماراتية، من مواليد إمارة دبي في 8 نوفمبر 1956 م، وعمره الحالي 55 عامًا. درس علوم الإدارة المالية في جامعة سياتل بالولايات المتحدة، وحصل أيضًا على الدكتوراه الفخرية في نفس التخصص من نفس الجامعة. علاقته مع حاكم محمد بن راشد آل مكتوم قوية، فهو أول مستشار اقتصادي له، مما مكنه من الحصول على أقوى الاستثمارات في الإمارات وخارجها، وهو مالك ومؤسس شركة إعمار العقارية، وكذلك كونه رئيس مجلس إدارتها.

سيرة محمد العبار

أصبح محمد العبار من أهم الأسماء في عالم الاقتصاد، سواء على مستوى الإمارات أو على مستوى الدول العربية، حيث يبحث العديد من رواد مواقع التواصل عن تفاصيل سيرته الذاتية، ليأخذوها ملاحظة من العوامل التي ساهمت في نجاحه والتي أبهرت أتباعه، ويمكن تلخيص سيرته الذاتية على النحو التالي

الاسم الحقيقي محمد علي العبار بالانجليزية “محمد علي العبار”.

اسم الأم غير معروف.

مواليد 8 نوفمبر 1956 م.

مكان الميلاد مدينة دبي.

العمر 55 سنة.

مكان الإقامة الحالي دبي.

الجنسية إماراتي.

العقيدة مسلم.

المذهب من أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

التحصيل الأكاديمي درجة البكالوريوس في الإدارة المالية – درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة المالية.

ألما ماتر جامعة سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الرسمية العربية – لهجة أهل دبي.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة رجل أعمال.

أعمال بارزة تكريم برج خليفة.

سنوات العمل بدأ العبار مسيرته المهنية عام 1992 – حتى يومنا هذا.

من هي زوجة محمد العبار

ومازالت زوجة محمد العبار مجهولة في الإعلام. احتفظ العبار بتفاصيل حياته الشخصية، إذ شهد حالة إعلامية رفض خلالها الخوض في حياته الخاصة، أعقبته شائعات أكثر من مرة دون أي رد من العبار الذي لا يدفع شيئًا. الانتباه إلى ما يشاع في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، فهو شخص براغماتي وواقعي يتخطى إضاعة الوقت في الرد على مروجي الشائعات.

حكاية صاحب شركة اعمار

أكد محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية ومنصة البيع بالتجزئة نون، أن قصة نجاحه الطويلة كانت مستوحاة من تطلعات ورؤية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرًا إلى أنه أتيحت له الفرصة للنجاح والقيام المستحيل على ارض الامارات التي لا تعرف المستحيل. وكغيره من المواطنين، أشار إلى أن أصعب الصعوبات التي واجهها كانت (تنافس مؤسسات الدولة الرائدة مع العمل العقاري – الأزمة الاقتصادية الخانقة لعام 2008 التي أثرت على الاقتصاد العالمي بأسره – جائحة كورونا)، لكنه استطاع تجاوزها. هذه العقبات بفضل ما علمه الشيخ محمد من تقلبات اقتصادية حث المستثمرين على الادخار لمواجهة الشدائد.

شركات محمد العبار

أصبحت عائلة العبار من الشركات المنافسة في مجال التطوير العقاري في العالم، من خلال شركة إعمار العقارية التي أنجزت مشاريع جعلت من الإمارات وجهة سياحية لدول المنطقة مثل برج خليفة ودبي مول، أكبر مركز تسوق في العالم. كما أنها تعتبر من أبرز المقاولين في مجال تعبئة المباني والتزجيج. هو المالك الرسمي لشركة العبار للألمنيوم، التي تزود الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، وكذلك مالك شركة العبار للزجاج المعماري المسؤول عن تغطية السوق بالزجاج الملون، وكذلك العمل كتاجر ومورد لمواد البناء، و نشط مؤخرًا في دعم قطاع التعليم في الشرق الأوسط.

صافي ثروة محمد العبار

وبحسب آخر الإحصائيات الخاصة بحجم الثروة الصافية لرجال الأعمال العرب، أشار مؤشر فوربس إلى أن صافي ثروة محمد العبار بلغ 76 مليون دولار. وبلغت قيمة “إعمار” السنوية 5.83 مليار دولار.

محمد العبار على انستغرام

يتابع محمد العبار على إنستغرام نحو 91 ألف شخص حول العالم، يشارك من خلالها يومياته المهنية وأنشطة شركاته حول العالم، بالإضافة إلى بعض المنشورات الشخصية النادرة نوعًا ما.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي زوجة محمد العبار السيرة الذاتية ، و حساب محمد العبار على انستغرام ، صافي ثروة محمد العبار ، و شركات محمد العبار .