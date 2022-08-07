من هي زوجة محمد بويا توراي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول من هي زوجة محمد بويا توراي السيرة الذاتية ، وهي أحد النساء السيراليونية التي ارتبط بها مؤخرًا بطريقة فريدة مما جعله يتحدث عن الشارع الرياضي في وطنه الأفريقي وفي السويد ، تابعوا معنا .

محمد بويا توراي – ويكيبيديا

محمد بويا توراي رياضي سيراليوني يبلغ من العمر 27 عامًا ؛ ولد في مدينة فريتاون السيراليونية في 10 يناير 1995 م. إنه نشط كلاعب كرة قدم محترف داخل فريق مالمو السويدي، ويغطي مركز الهجوم. كان مفتونًا بكرة القدم منذ طفولته المبكرة وبدأ يلعب في الشوارع، حتى اكتشفه أحد مدربي نادي FC. ماتيا، الذي رفض التوقيع مع أكاديمية سانتي ماري ديكسن، بدأت مسيرة توراي الاحترافية في عام 2013 بالانضمام إلى يوفنتوس السويدي بعد جدل كبير، ثم انتقل بعد عدة أندية سويدية وهولندية وصينية، حتى عاد مؤخرًا إلى السويد من بوابة FF Malmo.

سيرة محمد بويا توراي

عانى توراي خلال طفولته من الفقر المدقع، حتى علم من مدربه الذي منحه المال للتدريب، لكنه أخذ المال واشترى به طعام الأسرة رغم حاجته للتدريب.

الاسم والنسبة محمد بويا طوراي – بالإنجليزية “محمد بويا طوراي”.

الآباء غير معروفين John Cena Sr.

الاسم المستعار بويا توراي.

تاريخ الميلاد 10 يناير 1995 م.

مكان الميلاد فريتاون، سيراليون.

العمر 27 سنة.

الجنسية سيراليوني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

اللغات الثانوية السويدية – الصينية.

المهنة رياضي – لاعب كرة قدم محترف.

النادي الحالي FF Malmo، السويد.

رقم القميص يلعب بالقميص رقم 33.

الارتفاع 1.78 متر (5 أقدام و 10 بوصات).

الوزن 75 كجم.

المهارات الفردية لياقة عالية.

المسيرة المهنية بدأت مسيرة توراي المهنية في عام 2013 م – حتى يومنا هذا.

من هي زوجة محمد بويا توراي – ويكيبيديا

زوجة محمد بويا توراي، مجهولة في وسائل الإعلام، سيراليونية يبدو أنها في الثلاثينيات من عمرها، كان يعرفها منذ صيف 2017، واستمر في مواعدتها حتى صيف هذا العام 2022 م، حيث أعلن زواجه بطريقة غريبة منذ يوليو الماضي 2022 وأنجبا مولودهما الأول في يوليو من عام 2022، بعد عام من المواعدة، وهو ما أكده مدير أعماله في ذلك الوقت.

تفاصيل غياب محمد بويا توراي عن حفل زفافه

واضطر الوافد الجديد لنادي مالمو السويدي محمد بويا توراي إلى تفويت حفل زفافه، بسبب استدعائه من النادي بعد التعاقد معه لإجراء مباريات تجريبية لعودته إلى الدوري السويدي بعد غيابه لسنوات في هولندا. والصين التي دفعته لتغطية غيابه خلال الحفل من خلال شقيقه الأكبر لأداء مهمة السير في ممر الزفاف بجوار عروسه كإتمام لتقاليد الزفاف.

محمد بويا توراي دينه

محمد بويا توراي مسيحي بالدين وليس مسلما خلافا للتوقعات بسبب اسمه “محمد”. وأكدت مصادر مطلعة ومقربة أن توراي مسيحية وملتزمة بالصلاة المسيحية. في المناجم، نشأته والدته، التي عملت كمدرس في مدرسة فريتون. كان لنسب والدة توراي عندما أراد أن يلعب كرة القدم تأثير على انفصال والديه.

وفي الختام تعرفنا على من هي زوجة محمد بويا توراي السيرة الذاتية ، وتعرفنا على بدين توراي وبياناته الشخصية ، والديانة التي يعتنقها اللاعب محمد بويا توراي ، و تفاصيل غياب محمد بويا توراي عن حفل زفافه

نختتم مقالنا بعنوان من هي زوجة محمد بويا توراي وويكيبيديا، حيث علمنا ببيانات سيرته الذاتية ومسيرته المهنية، وبفضل ذلك سافر عدة دول بين إفريقيا وأوروبا وآسيا،