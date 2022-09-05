من هي زوجة مدرب النصر السعودي، بعد أن تعاقد نادي النصر السعودي مع المدرب الشهير الفرنسي رودي غارسيا عرف بأسم أفضل مدرب تم التعاقد معه من قبل نادي النصر السعودي ، حيث يعتبر مدرب النصر المعروف رودي غارسيا هو من أشهر الرياضيين الذي عرف بلقبه المعروف في نادي النصر وعرف في مسيرته المهنية والرياضية منذ بداية نشأته.

من هو رودي غارسيا ويكيبيديا

رودي غارسيا هو رياضي من أصل فرنسي الجنسية ويعود أصوله إلى الأسباني تم قبوله في نادي النصر السعودي مقابل خمسة إلى ثمانيه مليون يورو شهريا ويبلغ من العمر 58 عاما ولد في 20 فبراير لعام 1964 في فرنسا بالتحديد في بلده نمور وعمل في نادي رودي كلاعب ثم انتقل إلى نادي إيسونس وهو أول ناد عمل فيه بالتدريب.

رودي غارسيا السيرة الذاتية

اللاعب المعروف غارسيا هو من اللاعبين الذي تم تأهيله كمدرب النصر في السعودية واليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم: رودي غارسيا.

رودي غارسيا. الاسم بالإنجليزي: Rudi Garcia.

Rudi Garcia. تاريخ الميلاد: 20 فبراير 1964 ميلاديًا.

20 فبراير 1964 ميلاديًا. مكان الميلاد: بلدة نمور/ فرنسا.

بلدة نمور/ فرنسا. العمر الحالي: 58 عامًا.

58 عامًا. المواطنة: الإسبانية.

الإسبانية. الجنسية: الفرنسية.

الفرنسية. الطول: 1.80 متر.

1.80 متر. مركز اللعب: خط الوسط.

خط الوسط. النادي الحالي: النصر السعودي.

من هي زوجه مدرب النصر ويكيبيديا

زوجة المدرب الفرنسي رودي غارسيا هي فرنشيسكا برينزا وحسب ما عرف عن زوجته أنها ملكة جمال وإعلامية لنادي روما الإيطالي وتزوج رودي غريسيا كأول زواج له من فيرونكا وانفصل عنه بسبب ظروف وظيفته في التدريب وزوجته الثانية فرانشيسكا عرفت بجماهيرها الهائلة من خلال مجال الإعلام التي تعمل به في الوطن العربي والعالم.

ألقاب رودي غارسيا مدرب النصر السعودي

لقب مدرب النصر السعودي رودي غارسيا بعده ألقاب رياضية ومنها:

حظي بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

حصل على دوري أبطال أوروبا.

وعرف بأفضل مدرب في الدوري الفرنسي.

حصل على لقب أفضل مدرب لثلاثة أعوام.

تأهل في نادي ليون للنصف النهائي.

يعتبر مدرب نادي الهلال السعودي من أبرز اللاعبين وقد حصل على عدة أرقام في المباريات كم مباراة سانت إيتيان وحظيه بالفوز لخمس مرات وعرف في ألقابه الرياضية التي تميز بها في حياته المهنية.