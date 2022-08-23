من هي زوجة نور الشريف الثانية ويكيبيديا ، لقد تصدر محركات بحث جوجل خلال الأوقات الأخيرة للتعرف على زوجة نور شريف والذي يعرف بأنه من الفنانين والممثلين داخل الوطن العربي الذين حازوا على شهرة كبيرة ، وقد عملة الفنان نور شريف على تقديم العديد من الأعمال التي تتعلق في مجال الفن والتمثيل في السينما المصرية خلال الستينيات، وتعد أعماله منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا حققت نجاحًا وشهرة واسعة في الوطن العربي العالم ، تابعوا معنا .

من هي زوجة نور الشريف الثانية – ويكيبيديا

زوجة نور الشريف هي بوسي، واسمها الحقيقي صافيناز قادري، ممثلة مصرية. وهي الزوجة الأولى والأخيرة لنور الشريف، حيث لم تذكر المصادر أي معلومات عن زواجه من امرأة أخرى. التحقت بالجامعة وتخرجت من كلية التجارة. بدأت أعمالها الفنية عام 1961 م، عندما كانت في العاشرة من عمرها، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي نالت شهرة واسعة في ذلك الوقت، وكان أشهرها فيلم Fire in My Chest.

بوسي، زوجة نور الشريف، السيرة الذاتية

تعتبر بوسي من فناني الستينيات البارزين، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل صافيناز مصطفى محمد قادري.

الاسم الفني بوسي.

مواليد 2 نوفمبر 1953 م.

العمر 67 سنة.

مكان الميلاد حي شبرا / القاهرة، مصر.

الاقامة القاهرة العاصمة المصرية.

الجنسية مصري.

دين الاسلام.

الزوج الفنان نور الشريف.

الأبناء لديها ابنتان مي وسارة.

التعليم حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة.

الما الأم جامعة القاهرة.

المهنة ممثلة.

سنوات النشاط منذ عام 1961 م حتى الوقت الحاضر.

كم عمر بوسى زوجة نور الشريف

الفنانة بوسي تبلغ من العمر 68 عامًا. ولدت في 26 نوفمبر 1953 م. تنحدر الفنانة بوسي من عائلة فنية معروفة. شقيقتها الفنانة المعتزلة نورا وزوجها الفنان الراحل نور الشريف درسا بوسي في كلية التجارة بجامعة القاهرة، لكن بداية دخولها المجال الفني كانت عام 1961 م، عندما كانت في العاشرة من عمرها. كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت، كان للفنانة بوسي العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، وتم تكريمها كأفضل ممثلة في عدة مهرجانات بمصر.

من هي نور الشريف على ويكيبيديا

نور الشريف ممثل مصري من مواليد العاصمة المصرية القاهرة عام 1946 م. بدأ نور الشريف مشواره الفني منذ أن كان في المدرسة، حيث انضم إلى فريق التمثيل في ذلك الوقت. المدرسة الثانوية، التحق بكلية التجارة ؛ ثم تركها لدراسة المجال الفني في المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ حياته المهنية بالمشاركة في أدوار صغيرة في عدة مسرحيات. بعد أشهر اكتسب شهرة واسعة، وحصل على العديد من المشاركات في دور البطولة. كما حصل على العديد من الجوائز كأفضل ممثل في أكثر من مهرجان. مصر.

تفاصيل زواج نور الشريف من بوسي …

عاشت الفنانة بوسى قصة حب طويلة قبل زواجها من الفنانة نور الشريف، وكانت البداية للفنانة نور الشريف عندما شاهد الفنانة بوسى، وكانت تنتظر دورها فى المسرحية. جنة الأطفال لكن القدر قرر أن يلتقيا خلال الستينيات أثناء تصوير مسلسل “القاهرة والناس” فقدم لها العرض لكن والدها لم يقبله بسبب وضعه الاجتماعي ولكن بوسي كان قرارها. أن يتزوج منه مهما كان وضعه، ويهددها حينها بالانتحار إذا لم تتزوجه ؛ وهكذا أجبرتهم على الموافقة وتزوجتها عام 1972 م وأنجبت ابنتان سارة ومي، وبعد 26 عامًا من الزواج قرروا الانفصال في عام 2006 م بسبب خلاف لم يعلنوه، ثم عادوا مرة أخرى في عام 2015. م وكان في ذلك الوقت يعاني من سرطان الرئة وبقيت معه طوال رحلته العلاجية حتى وفاته.

من هي زوجة نور الشريف الثانية ويكيبيديا ، يعتبر الفنان من الفنانين الين تميزوا بشعبية كبيرة داخل الوسط الفني ، ولم يوجد زوجة ثانية للفنان نور شريف سوى زوجة واحدة وهي صافيناز قادري ممثلة مصرية وهي تبلغ من العمر 68 عامًا .