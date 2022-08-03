من هي زوجة هاني الحامد السيرة الذاتية ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق زوجة هاني الحامد السيرة الذاتية ، إذ يعد الاعلامي هاني الحامد من الاعلامين الذي لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة وهو من ضمن الاعلامين البارزين في الخليج العربي ، وقدم العديد من البرامج المهمة برنامج صباح الخير يا عرب، ومع انتشار خبر زواجه تسائل العديد من المتابعين حول من هي زوجته ، تابعوا معنا .

من هو هاني الحامد – ويكيبيديا

هاني الحامد صحفي كويتي من أصول عراقية. ولد في الكويت في 15 يوليو 1986. بدأ حياته المهنية في عام 2010 عندما عمل كمدير لطاقم المذيعين في إذاعة شمس FM إلى جانب شقيقه المذيع أحمد الحامد. ساعده شقيقه كثيرًا في بداية حياته المهنية. يذكر أن هاني الحامد عمل في العديد من القنوات والإذاعات العربية، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية، لكن أشهر البرامج التي قدمها هو برنامج صباح الخير العربي الذي يبث على قناة MBC 1.

سيرة هاني الحميد

في ظل الحديث عن الصحفي الكويتي الشهير هاني الحامد، لا بد من التعرف عليه عن كثب، وإليكم أهم المعلومات عنه على النحو التالي

الاسم الكامل هاني الحميد العنزي.

محل الميلاد ولد في الكويت.

تاريخ الميلاد 15 يوليو 1986 م.

العمر عمره 36 سنة.

الجنسية كويتي وعراقي وبريطاني.

الجنسية كويتي.

الإقامة الحالية الإمارات العربية المتحدة.

الديانة مسلم.

المذهب أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات عربي، إنجليزي.

المهنة صحفي ومذيع تلفزيوني.

سنوات النشاط منذ 2010 م حتى الآن.

من هي زوجة هاني الحامد – ويكيبيديا

زوجة الصحفي هاني حامد غير معروفة حتى الآن، لذا فهي مجهولة للإعلام، لأن هاني الحامد محافظ للغاية على حياته الخاصة، وعادة ما يفضل أن تكون تفاصيل حياته الخاصة بعيدة عن الإعلام. .

تفاصيل زواج هاني الحامد

وكان المذيع هاني الحامد، أعلن خبر خطوبته مؤخرا، حيث أعلنها خلال البرنامج الذي قدمه صباح الخير يا عرب، معربا عن سعادته البالغة ؛ لأنه وجد شريك حياته بعد مشقة طويلة، يذكر أن هاني الحامد أراد الزواج منذ 2022، لكنه لم يجد الشريك الذي يناسبه أو يفهمها، حتى لو التقى عام 2022 بشريك حياته التي طالما حلم بها لكنها غير معروفة لوسائل الإعلام لأنها شخص بعيد. من دائرة الضوء، أعرب هاني الحامد عن أن حياته الشخصية ستكون بعيدة عن الإعلام.

كم عمر هاني الحامد

المقدم الشهير هاني الحامد يبلغ من العمر ستة وثلاثين عاما، حيث ولد في الكويت عام 1986 م. جدير بالذكر أن هاني الحامد من عائلة عراقية، لكنه ولد ونشأ في الكويت، وهاجرت عائلته إلى العراق إبان حرب الخليج، وهو الآن مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

انستغرام هاني الحامد

يعد الصحفي الشهير هاني الحامد من الشخصيات اللامعة في المجال الإعلامي، حيث استطاع أن يتألق في البرامج التي يقدمها، وهذا ما أكسبه شهرة كبيرة، وجعله جمهورًا أراد متابعته. على مواقع التواصل الاجتماعي ومعرفة أخباره، لذلك يتفاعل هاني الحامد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يتفاعل بشكل خاص على منصة Instagram التي لديه آلاف المتابعين، والوصول إلى حساب هاني الحامد الرسمي على إنستجرام، يرجى زيارة الرابط التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف من هي زوجة هاني الحامد السيرة الذاتية ، و حساب انستغرام هاني الحامد ، و كم عمر هاني الحامد ، و تفاصيل زواج هاني الحامد .