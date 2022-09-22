من هي زوجة هشام سليم الحالية ويكيبيديا، يعتبر هشام سليم من افضل الفنانين بالعالم العربي وتحديداً بجمهورية مصر العربية والتي قدم الكثير من الاعمال الفنية البارزة التي من خلالها حقق شهرة واسعة ونجاح كبير في الوطن العربي وفي الساعات القليلة من صباح اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 انتشر نبأ وفاة الفنان هشام سليم بعد الصراع الطويل مع مرض سرطان الرئة مما عما الحزن والاسى بقلوب المواطنين وجماهيره.

سيرة هشام سليم الذاتية

هشام سليم ممثل مصري ولد في جمهورية مصر العربية عام 1958 م. بدأ هشام حياته الفنية عندما شاركت في فيلم إمبراطورية ميم. درس في معهد أرينا والفنادق، ثم درس في الأكاديمية الملكية بلندن، وبعد التخرج التحق بمهنة التمثيل. الذي انقطع عنها منذ سنوات، وخلال تلك الفترة قدم العديد من الأعمال في أكثر من فيلم بالإضافة إلى أعماله التليفزيونية، منها مسلسل “ليالي الحلمية” و “الراية البيضاء”.

هشام سليم ويكيبيديا

يعد هشام سليم من أشهر الشخصيات الفنية في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات عن سيرته الذاتية ما يلي

الاسم هشام محمد صالح سليم. الاسم المستعار هشام سليم. الأب صالح سليم. الميلاد 27 يناير 1958 م. الميلاد القاهرة، جمهورية مصر العربية. مكان الاقامة القاهرة العاصمة المصرية. الجنسية يحمل الجنسية المصرية. الدين يعتنق الدين الإسلامي. الحالة الاجتماعية منفصل. الزوجة ميرفت النحاس. اسم الزوجة الثانية نادية الغالب. عدد الأبناء ثلاثة من أبناء نور، زين الشرف، منقسمين. التحصيل الأكاديمي درجة البكالوريوس من كلية السياحة والفنادق والفنون. الأم جامعة حلوان عام 1981 م، الأكاديمية الملكية للفنون بلندن. اللغة الأم العربية. لغات أخرى الإنجليزية واللهجة المصرية المهنة ممثل. سنوات النشاط من 1972 م حتى 2022 م.

زوجات الفنان هشام سليم

لم يدخل هشام سليم القفص الذهبي بعد، حيث اعترف في عدة لقاءات تلفزيونية أنه لا يزال يحب زوجته الثانية نادية غالب رغم مرور سنوات على انفصالهما، وخلال حياته تمنى العودة إليها مرة أخرى وأكد. أنه لم يجد مثلها بهدوء ورصانة. وأنها كانت سبب إبعاده عن عادته السيئة، وقال خلال المقابلة إنه لا يمكن لامرأة أخرى أن تدخل منزله، لذلك احتفظ الفنان هشام بذكراها ولم يتزوج بعد ذلك.

زوجة هشام سليم الحالية ويكيبيديا

تزوج الفنان هشام سليم مرتين في حياته، المرة الأولى كانت من ميرفت النحاس من الجنسية المصرية، وثمار هذا الزواج أنجبت 3 بنات، زين الشرف ونورا وقاسم، لكن انتهى هذا الزواج بسبب إلى الخلافات العديدة بينهما، وبعد الطلاق سافرت ميرفت مع الفتيات، وبعد سنوات، التقى هشام بزوجته الثانية نادية غالب، وهي سعودية الجنسية، وانتهى هذا الزواج أيضًا بالفراق رغم حبهم الكبير لبعضهم البعض، والذي استمر حتى بعد وفاته.

سبب وفاة هشام سليم

وأعلنت مصادر رسمية، وفاة الفنان هشام سليم، صباح الخميس، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، حيث اعترف في السنوات الأخيرة بأنه يعاني من هذا المرض منذ 22 عامًا، والذي وصفه بأنه مرض خبيث، و أنه يخضع حاليا للعلاج في المستشفى ويحتاج إلى مبالغ مالية. مبلغ كبير من المال للتخلص من هذا المرض، لكن هذا المرض استطاع التغلب عليه، وتوفي صباح الخميس.

الفنان هشام سليم من الممثلين اللامعين بجمهورية مصر العربية والتي شارك في الكثير من الافلام والمسلسلات المختلفة وقدم عدة اعمال فنية بارزة مما زادت من شهرته بالوطن العربي وتزوج مرتين وهما ميرفت النحاس ونادية الغالب وفي الفترة الحالية كان منفصل عن زوجاته الا انه كان يحب نادي الغالب على الرغم مرور اعوام طويلة على انفصالهم.