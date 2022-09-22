من هي زوجة هشام سليم ويكيبيديا، انتشر اسم الفنان هشام سليم كثيرا في الساعات القليلة الماضية عبر الصحف الرسمية بعد الاعلان عن وفاة الفنان هشام سليم من قبل نقابة الفنانين المصرين، وذلك في صباح يوم الخميس، واثار خبر وفاته الكثير من الحزن والتساؤلات، ومن هذه التساؤلات من هي زوجة هشام سليم، وما هو سبب وفاته، وهل كان يعاني من اي مرض قبل وفاته.

الفنان هشام سليم السيرة الذاتية

يعد الفنان الراحل هشام سليم أحد أهم الفنانين في جمهورية مصر العربية، وفي الوطن العربي اجمع، وقد قام الفنان هشام سليم بالعديد من الاعمال الفنية الرائعة والمميزة والتي نالت اعجاب الجمهور، وبعد الاعلان عن وفاته طالب الجميع بمعرفة السيرة الذاتية عن الفنان هشام سليم، والسرة الذاتية له كالتالي:

اسم الولادة: هشام محمد صالح سليم.

تاريخ الميلاد: السابع والعشرين من شهر يناير لعام 1958م.

العمر: يبلغ من العمر 64 عاما.

مكان الميلاد: جمهورية مصر العربية، في مدينة القاهرة.

الجنسية: يحمل الفنان هشام سليم الجنسية المصرية.

الديانة: يعتنق الديانة الاسلامية.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

الاولاد: نور وزين الشرف وقسمت.

الاب: صالح سليم لاعب كرة قدم سابقا.

اللغات: اللغة العربية.

المهنة: فنان وممثل مصري.

من هي زوجة هشام سليم ويكيبيديا

تزوج الفنان هشام سليم طوال حياته من زوجتين الاولى كانت السيدة ميرفت النحاس وهي مصرية الجنسية، ولا تمت بصلة للوسط الفني، وتزوجو في بداية التسعينات، وانجب الفنان هشام سليم من هذا زوجته ميرفت النحاس ثلاث فتيات وهم ( نور ، زين ، عصمت )، ولكن انفصلا عن بعضهما بعض ان كثرت المشاكل بينهم، ومن ثم قام بالزواج من السيدة السعودية نادية الغالب.

من هم اولاد هشام سليم

ان الفنان هشام سليم أحد اهم وابرز الفنانين المصرين والعرب، ولع الكثير من الاعمال المميزة والرائعة، وتزوج الفنان هشام سليم من السيدة المصرية ميرفت النحاس، واستمر زواجهم لفترة طويلة جدا، قبل ان تكثر المشكلات الزوجية بينهم، ويقوم الفنان هشام سليم بطلاقها، ولكن قبل الطلاق كانت قد أنجبت زوجة هشام سليم ثلاث فتيات وهم:

نور هشام سليم.

زين الشرف هشام سليم.

قسمت هشام سليم.

سبب وفاة الفنان هشام سليم بالفيديو

من هي زوجة هشام سليم ويكيبيديا، بعد ان تم الاعلان اليوم عن وفاة الفنان هشام سليم كثر التسائل عن من هي زوجة هشام سليم ويكيبيديا، وتزوج هشام سليم في حياته مرتين، ولكن زوجته التي انجب منها بناته هي السيدة المصرية ميرفت النحاس.