من هي زوجة وسام بريدي معلومات لا تعرفها عنها، وسام بريدي يتساءل الكثير عنه وعن زوجته وخاصة معلومات لا يتم نشرها عبر وسائل الإعلام، ومن المعروف أن وساما بريديا يعمل مقدم تلفزيوني منذ القدم بحوالي عام 2004 وقد ولد بتاريخ 25/10/1975 ميلادي، حيث إنه يبلغ من العمر 47 عاما وهو من مواليد مدينة فيطرون اللبنانية وعلي ذلك فإنه يحمل الجنسية اللبنانية.

من هو وسام بريدي

وسام بريدي من أبرز رجال الصحافة وهو عمل كمقدم تلفزيوني عام 2004 ولد في مدينة فيطرون الواقعة في لبنان وهو يعتنق الديانة المسيحية وشارك في العديد من المهرجانات والقنوات العربية في مدينة القاهرة ويبلغ من العمر 47 سنة، وله شقيقة واحدة وهو عصام بريدي ويعمل في مجال التمثيل، وقد حصل على الصحفي وسام بريدي على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم السياسية.

وسام بريدي السيرة الذاتية

وسام بريدي هو يعمل كصحفي حصل على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم السياسية وإليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم وسام بريدي

العمر 47 عاماً.

تاريخ الميلاد ولد في 25/10 أعوام 1975.

مكان الميلاد ولد في مدينة فيطرون في لبنان.

الجنسية يحمل الجنسية اللبنانية.

المهنة يعمل كمذيع برامج وصحفي.

قدم العديد من البرامج الخاصة به العاملة كمذيع في إحدى القنوات الفضائية.

معلومات عن وسام بريدي

وسام بريدي يعمل كصحفي وحصل على درجه البكالوريوس في تخصص العلوم السياسية وهو مستشار في مدينة لبنان وله مطعم خاص به في محافظة ضبية الواقع في مدينة بيروت، وتمت خطوبته في عام 2017 وتعرف على خطيبته في أحد البرامج التي كان يشاركها عبر القنوات الفضائية وتم إعلان حفل زفافه في مدينة ميلانو بتاريخ 9/9/2018 ورزق بابنتين وسمى الطفل الأولى بلا ماريا وتحمل الجنسية الإيطالية لأنها ولدت في إيطاليا وابنته الثانية أي صوفيا وولدت عام 2020.

برامج وسام بريدي

عمل وسام بريدي في مجال التلفزيون عام 2004 وظهر على قناة زين وحصل على شهرة واسعة في عملها تلفزيوني ومن أبرز البرامج التي عمل بها:

برنامج مش غلط

برنامج بالهوا سوا

برنامج بالبحر سوا

برنامج رقص النجوم

برنامج يا حلو يا مر

برنامج Rating ramadan

برنامج انت أونلاين

برنامج أحلى كلام

برنامج كاربول كاريوكي بالعربي

من هي زوجه وسام بريدي

أعلن الصحفي وسام بريدي خطوبته عام 2017 وتمت التعرف على خطيبته في إحدى البرامج التي شارك بها وأنجب منها طفلتين وزوجته هي عارضة الأزياء ريم السعيدي التي تحمل الجنسية الأردنية وتم التعرف عليها في برنامج رخص النجوم الذي قدمه الصحفي وسام بريدي عندما استضاف عارضه الأزياء التونسية ريم السعيدي.

الصحفي الشهير وسام بريدي له شهرة واسعة في مجال الصحافة والإعلام وعرض مجموعة من البرامج التي تم إلقائها عبر قناة زين وتزوج من عبد الأزياء ريم السعيدي وأنجب منها طفلتين.