من هي زينب الضاحي السيرة الذاتية ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلقمن هي زينب الضاحي السيرة الذاتية ، عرفت الفنانة العراقية التي أسست نقابة الفنانين العراقيين في الكويت ، ويرجع ذلك الى المشوار الكبير في أعمالها المسرحية والدرامية في السبعينيات والثمانينيات فمن هي الفنانة زينب الضاحي السيرة الذاتية ، تابعوا معنا .

من هي زينب الضاحي – ويكيبيديا

زينب الضاحي واسمها الحقيقي زنوبة عاشور ممثلة ومغنية من أصل عراقي. نشأت زينب في الكويت لعائلة فقيرة للغاية. لم تكمل تعليمها الأساسي. عملت في البداية في بيع البط ثم انتقلت مصادفة إلى الكويت عن طريق تاجر كويتي، واكتشفها الفنان عبد الحسين عبد الرضا لدخول مجال الفن. كانت زينب نشطة في مطلع السبعينيات والثمانينيات، لكن حياتها الفنية انتهت بشكل مأساوي بعد اتهامها بالعمل في الجيش العراقي أثناء الغزو الكويتي.

سيرة زينب الضاحي

تداولت الإعلامية الكويتية بعض المعلومات عن الفنانة زينب الضاحي، فنقوم بإدراج أهم بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل زنوبة عبد القادر خضير عاشور.

الاسم التقني زينة الضاحي.

اللقب جاسوس الفنانين

تاريخ الميلاد ولدت في 31 ديسمبر 1948 م.

مكان الميلاد البصرة – العراق.

مكان الاقامة المملكة الاردنية الهاشمية.

الحالة الاجتماعية منفصل

عدد الاطفال خمسة اطفال

الجنسية عراقي.

العمر 73 سنة.

التعليم لم تكمل تعليمها لكنها تعرف القراءة والكتابة.

الدين والمعتقد مسلم.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى تتحدث زينب باللهجة العراقية واللهجة الكويتية

المهنة ممثلة، مغنية.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها الفني من عام 1964 حتى عام 2011.

من هو زوج زينب الضاحي

زينب الضاحي تزوجت خلال حياتها مرتين، الاولى كانت من الملحن الكويتي خالد الزايد، وثاني زواجها من رجل اسمه “صالح المرجان” من موطنها العراق وكان لها رقم. بنين وبنات منه. العقبة في الكويت بعد جريمتها الكبرى. مما أدى إلى تحولها من حياة الرفاهية والشهرة إلى حياة الفقر والعوز.

أين زينب الضاحي الآن

تعيش زينة الضاحي الآن في المملكة الأردنية الهاشمية. بعد صدور عفو رئاسي كويتي بحقها عام 2002، اضطرت لمغادرة الكويت إلى بلدها الأم العراق، وطالبت بمستحقاتها نتيجة مساعدتها للجيش، لكنها لم تجد أي رد، ولسبب ذلك. من تدهور الأوضاع في العراق، سافرت زينب الضاحي إلى سوريا، وعاشت في سوريا لأكثر من خمس سنوات، لكن الحرب السورية كانت سببًا جديدًا لهجرة زينب الضاحي إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

هل ماتت زينب الضاحي

لا، ما زالت زينب الضاحي على قيد الحياة، رغم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من قبل الجيش الكويتي في الصحراء، لكنها لم تمت، وعلى الرغم من إصاباتها، تم تحويلها إلى المحكمة ليحكم عليها أولا المؤبد، وتم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 15 عامًا. زينب الضاحي غادرت الكويت بعفو رئاسي عام 2002، وبعد ذلك هاجرت من دولة الكويت وتوقفت عن نشاطها الفني.

ابنا زينب الضاحي

أنجبت زينب الضاحي خمسة أبناء من زوجها الثاني “صالح المرجان” وهم “علاء، ضياء، أحمد، سحر، عبير”. إلا أن جميع أبنائها تخلوا عنها بعد خروجها من السجن، وبقيت ابنتها الصغرى عبير معها. عبير تتسول في شوارع سوريا بسبب الفقر المدقع لكن الفنانة نفت كل هذه الشائعات مؤكدة أنها فقيرة لكن حالتها لم تصل إلى التسول. عانت زينب من مرارة الضياع بعد وفاة ابنها الأكبر علاء بسبب مرضه.

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