من هي زينة المرعبي الضحية الثانية في حادث مصرع جورج الراسي؟ ، فوجع جميع متابعين الفنان اللبناني المشهور جورج الراسي عندما تعرض إلى حادث سير مروع في طريق الأمن العام أثناء سيره إلى دمشق برفقه فتاه، وأفادت الطواقم الطبية عن وفاة الفنان جورج الراسي وفاة الفتاة التي كانت برفقته، زينة المرعبي التي كانت معه في السيارة حيث لقي مصرعهم في لبنان صباح اليوم.

تفاصيل وفاة الفنان جورج الراسي

تفاجئ الوسط الفني في لبنان صباح اليوم السبت بخبر مصرع الفنان الشهير جورج الراسي أثناء تعرضه إلى حادث سير مروع وكان يرافق الفنان المشهور فتاه في سيارته وفقد السيطرة على السيارة التي كانت تسير في شارع الأمن العام القريب المصنع وكما أكدت الأنباء الأولية أن الفنان لم يكن بمفرده وتوفى معه زينه المرعبي وهي من مواليد طرابلس عام 1984 وفق مع فارس وسائل الإعلام اللبنانية.

مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي مع رفيقته زينه المرعبي.

باشرت الجهات الأمنية والطواقم الطبية التحقيقات الأمنية في سبب الحادث وحضرت القوات الأمنية إلى لبنان إلى مكان الحادث وأفادت بأن الفنان جورج الراسي كان يقول سيارته واصطدم بجدار كبير، وبعد تعرض الفنان جورج الراسي إلى الحادث لقيا مصرعه اليوم السبت عن عمر يناهز 39 عاما، وأكلت الجهات الأمنية في بيان رسمي أن الفنان جورج الراسي تعرض لحادث سير بالقرب من طريق المصنع مما أدى إلى وفاته على الفور مع الفتاة التي كانت معه في السيارة.

من هو الفنان جورج الراسي الذي توفي في حادث سير

الفنان جورج الراسي هو مغن لبناني ولد عام 1982 بقرية سلامون القماش في لبنان والفنان جورج الراسي هو شقيق الفنانة نادين الراسي وتزوج من عارضة الأزياء البرازيلية جويل حاتم وعندما منها طفل اسمه جو.

الفنان جورج الراسي هو من أبرز الفنانين التي عمل في مجال الفن في جمهورية لبنان وكان له كم من الأعمال الغنائية صباح اليوم السبت عندما تعرض لحادث السير في طريق المصنع وكانت ترافقه زينه المرعبي وادى تلك الحادث الى وفاتهم على الفور وفق ما افادت الطواقم الطبية لبنانية.