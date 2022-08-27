من هي زينة المرعبي صديقة جورج الراسي، في اثناء ذهاب الفنان جورج الراسي الى حفلة في مدينة دمشق مع صديقته زينة المرعبي وقع حادث مؤلم جدًا للفنان حيث المشهد الجميل الذي وقع للفنان جورج الراسي اثر اصطدام سيارته بجانب الطريق فتحطمت السيارة بشكل عنيف ما أدى الى اندفاع قوات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، فقد افادت تقارير من المستشفى التي تم نقل زينة المرعبي وجورج الراسي لها عن ان اهما قد توفيا على الفور اثناء اصدام السيارة بجانب الطريق.

من هي زينة المرعبي صديقة جورج الراسي

تعتبر زينه المرعبي التي رافق الفنان جورج الراسي صديقة الفنان اللبناني، زينة المرعبي هي لبنانية الأصل، كانت ذاهبة مع الفنان جورج الراسي الى حفله في دمشق وعلى اثرها فقد اصطدمت السيارة بجانب الطريق بالقرب من مستشفى الهلال القريبة من الدفاع المدني، هذا وقد تم تناقل الخبر عن وفاتهما اثر الحادث المفجع الذي حصل في هذا اليوم.

حادث جورج الراسي

جورج الراسي هو مغني ومطرب لبناني وقع حادث مروع في صباح يوم السبت الموافق السابع والعشرون من شهر اغسطس الحالي للعام 2022 ميلادي للفنان جورج الراسي مع صديقته زينة المرعبي، وقد توفي على الفور اثر وقوع الحادث ولم تلحق طواقم الدفاع المدني ولا الاسعافات الأولية اللحاق بكلا الفقيدين، فقط توفيا على الفور.

من هي زينة المرعبي

زينه المرعي وهي من ليبيا من طرابلس من مواليد عام 1984 ميلادي وهي ام لثلاثه أفراد ، حين كانت ترافق الفنان جورج الراسي اثناء ذهابه الى حفله في دمشق وقد توفيت مع الفنان جورج الراسي اثراء الحاجز الذي وقع صباح يوم السبت اعداء ان حضرت قوات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف الى الحادث تبين ان التي كانت ترافق الفنان جورج الراسي هي زينة المرعي من مدينه طرابلس.

زينه المرعبي هي صديقه جورج الراسي التي كانت تساعده في انتاج الحفلات وفي التقدم لها، حيث كانت زينة المرعبي من افضل اصدقاء جورج الراسي وقد توفي اثر الحادث اليوم بخبر مفجع انتشر في الصحافة العربية وفي مواقع التواصل الاجتماعي وتم تناقل الخبر في كافه انحاء العالم، ما اثار ضجة كبيرة في الشارع اللبناني أثر هذا الحادث المفجع.