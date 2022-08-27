من هي زينة المرابي وويكيبيديا تصدرت أنباء وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي جميع المواقع الإخبارية والصحف، بعد تعرضه لحادث مروري مروع. سنتحدث عن علاقتها بجورج الراسي بعد أن تعرفنا عليها، وحقيقة وفاتها مع جورج الراسي.

من هي زينة المرعبي – ويكيبيديا

تُعرف السيدة زينة المرابي بأنها إحدى الناشطات اللبنانيات على مواقع التواصل الاجتماعي. هي واحدة من المدونين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. تشارك تجربتها مع مستحضرات التجميل أو الملابس، بالإضافة إلى مشاركة الإعلانات على حساباتها الرسمية. صداقة قوية، ولا يتوفر المزيد من المعلومات عنها حتى الآن.

سيرة زينة مرعبي

وتمثلت سيرة الناشطة الاجتماعية زينة المرابي بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل زينة المرابي.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1984 م.

مكان الميلاد طرابلس، لبنان.

الجنسية تحمل الجنسية اللبنانية.

العمر 37 سنة.

المهنة تعمل ناشطة اجتماعية، مدونة.

تاريخ الوفاة 27 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة حادث سيارة.

علاقة زينة المرابي بجورج الراسي

تعتبر السيدة زينة المرعبي من أصدقاء جورج الراسي، ومن المعروف أنها رافقت مؤخرًا الفنان جورج الراسي في جميع حفلاته، كما قاموا بمشاركة صورهم معًا عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. إعلامي، وانتشرت شائعات عن قصة حب قوية بينهما، لكن هناك بعض المصادر المقربة من الطرفين أوضحت أن العلاقة بينهما لا تتجاوز مستوى الصداقة، وأنه انفصل عن زوجته جويل حاتم باختصار. منذ زمن، ولا تبحث عن تجربة جديدة الآن.

حقيقة وفاة زينة المرعبي

صحة نبأ وفاة السيدة زينة المرعبي، حيث توفيت صباح السبت 27 آب، بعد تعرضها لحادث مروري على الطريق الحدودي بين لبنان وسوريا. كما توفي اللبناني الشهير جورج الراسي، وتم نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى من أجل تسجيل محضر الوفاة وإبلاغ أهالي الطرفين.

كم كان عمر زينة المرابي عندما توفيت

وكان عمر السيدة زينة المراعي وقت وفاتها 37 عاما، بحسب التقرير المقدم من وزارة الصحة حول الحادث. كما أشار التقرير إلى أن أسباب الوفاة نجمت عن نزيف حاد بعد اصطدام السيارة بجدار خرساني، ولا توجد معلومات أخرى عن تفاصيل ولادتها باليوم والشهر، إلا أنها من مواليد 1984 م، وهي. لم تشارك أي تفاصيل عن حياتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على من هي زينة المرابي ويكيبيديا، وسيرتها الذاتية، وتحدثنا أيضًا عن علاقتها بجورج الراسي، وحقيقة موتها معها. له.