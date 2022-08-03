من هي سارة الخنيزان السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي سارة الخنيزان السيرة الذاتية ، حيث أثارت الهام الجميع وهي أبرز الشخصيات النسائية السعودية في الوقت الحاضر، وتشتهر سارة بدفاعها اليائس عن زوجها حميدان التركي ، تابعوا معنا .

من هي سارة الخنيزان

سارة الخنيزان هي زوجة المواطن السعودي حميدان التركي المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الاعتداء الجنسي والاختطاف على مدبرة منزله. تم سجنه ظلما في الولايات المتحدة الأمريكية.

من هو زوج سارة الخنيزان حميدان التركي

حميدان علي التركي مواطن سعودي يبلغ من العمر 53 عامًا تقريبًا، ولد حميدان في مدينة رفحاء بالمملكة العربية السعودية عام 1969 م. واعتدت المحكمة على خادمته الإندونيسية ومضايقتها، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات الأخرى التي حُكم عليها بالسجن 28 عامًا. وتجدر الإشارة إلى أن حميدان نفى كل هذه الاتهامات وزوجته تؤيد براءته.

سيرة حميدان التركي

وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالسجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي

الاسم الحقيقي حميدان التركي.

والده علي التركي.

تاريخ الميلاد 1969 م.

مكان الميلاد مدينة رفحاء – السعودية.

العمر 52 سنة.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال 5 أطفال.

المهنة طالب مبتعث.

المؤهلات الأكاديمية إجازة في اللغة الإنجليزية – ماجستير في الصوتيات.

الأم جامعة الإمام محمد – جامعة الجفر الأمريكية.

الإقامة سجن ليمان.

سبب السجن 12 تهمة.

السجن حكم عليه بالسجن 28 عاما ابتداء من عام 2006 وحتى يومنا هذا.

سبب سجن حميدان التركي

وسبب سجن حميدان علي التركي هو الاتهامات المنسوبة إليه من عدة تهم، أبرزها التحرش والاعتداء على مدبرة منزله، وهي مواطنة إندونيسية. إطلاق سراح مشروط.

ابنا سارة الخنيزان وحميدان التركي

أنجبت سارة الخنيزان خمسة أبناء من زوجها حميدان التركي وهم

تركي حميدان علي تركي.

لما حميدان علي التركي.

نورا حميدان علي التركي.

أروى حميدان علي التركي.

ربى حميدان علي التركي.

قصيدة سارة الخنيزان لزوجها حميدان التركي

انتشرت مؤخرا قصيدة منسوبة لسارة الخنيزان عبرت فيها عن ألمها وحزنها لما حدث مع زوجها حميدان التركي، على العديد من منصات التواصل الإلكتروني. جاءت بداية القصيدة على النحو التالي

تويتر سارة الخنيزان زوجة حميدان التركي

تمتلك سار الخنيزان زوجة حميدان التركي حسابًا رسميًا على منصة تويتر باسم سارة الخنيزان تنشر من خلاله وتطلق العديد من التغريدات التي تروج لبراءة زوجها حميدان التركي، والجدير بالذكر أن سارة يتبعها حوالي 100،000 متابع من خلال هذا الحساب، ويمكن الاطلاع على حسابها “. .

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