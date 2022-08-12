من هي سارة الهاني السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنانة سارة الهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويرجع ذلك الى انتشار الخبر الصادر عبر وزارة الصحة في الكويت حول خبر وفاة شقيقة سارة الهاني، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة داخل بعض الدول العربية ،وتعد الفنانة والمغنية سارة الهاني ترجع الى أصول لبناني وتبلغ من العمر 34 عامًا تقريبًا ، تابعوا معنا للتعرف على سارة الهاني السيرة الذاتية .

من هي سارة الهاني – ويكيبيديا

سارة الهاني مغنية وفنانة من أصل لبناني وجنسية. تبلغ من العمر 34 عامًا تقريبًا. ولدت في الثامن والعشرين من أبريل عام 1986 م في دولة الكويت. بدأت سارة مشوارها الفني في سن مبكرة بإصدار العديد من الأغاني المنفردة، وخلال عام 1996 بدأت تتدرب على الغناء في الكونسرفتوار اللبناني بإشراف الفنان وليد غلمية، وتخرجت في سن السادسة عشرة، وهي واحدة من سارة. أهم أعمال هاني أغنية قالوا يا شو أبلو.

سيرة سارة الهاني

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة اللبنانية سارة الهاني في الأسطر التالية

الاسم الكامل سارة الهاني.

الاسم الانكليزي سارة الهاني.

الجنسية لبناني.

مكان الميلاد الكويت.

مواليد 28 أبريل 1986 م.

العمر 36 سنة.

الدين تعتنق الإسلام.

الأصل Druse.

الزوج غير متزوج.

الدرجة العلمية المعهد العالي للموسيقى.

المهنة مطربة.

نوع الصوت موسيقى الراب الأصلية.

سنوات النشاط منذ 2001 – حتى الآن.

أعمال بارزة ألبوم القرار الأخير.

من هي شقيقة سارة الهاني

شقيقة سارة الهاني هي لينا الهاني، عارضة أزياء لبنانية وصانع محتوى. أهم المعلومات عن سارة الهاني ما يلي

الاسم الكامل لينا الهاني.

تاريخ الميلاد 1988 م.

مكان الميلاد لبنان.

الاقامة الحالية الكويت.

تاريخ الوفاة 11 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة حادث مروري.

العمر عند الوفاة 34 سنة.

الجنسية لبناني.

دين الاسلام.

العرق دروز لبنان.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال فتاتان.

المهنة عارضة أزياء – ناشطة اجتماعية – مديرة أعمال الفنانة سارة الهاني – مديرة متجر “LUXURIA”.

سبب وفاة لينا الهاني شقيقة سارة الهاني

سبب وفاة لينا الهاني، شقيقة المطربة سارة الهاني، كما صرحت وزارة الصحة الكويتية، أنها تعرضت لحادث مروري مروع في دولة الكويت يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022. والجدير بالذكر أن لينا كانت تعمل أيضًا مديرة لمتجر مستحضرات التجميل LUXURIA.

أهم أعمال سارة الهاني

تتمثل أهم أعمال الفنانة سارة الهاني في النقاط التالية

أكرهك.

صدفي.

أنا مخطئ.

اصلي لك.

حظا طيبا وفقك الله.

قرار نهائي.

أنت علمتني.

خيالك.

هيك أنت تعمل.

ماذا تقول.

إذا اخترت لي.

قال شو.

قل لي، انساني.

لقد فقدت روحك.

لا أحد يبعدني.

تذكرنى.

أنا أحبك يا ليل.

روح غريبة.

آه يا ​​عزيزي

سارة الهاني انستغرام

الفنانة سارة الهاني لديها حساب موثق بالعلامة الزرقاء على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام، من خلال هذا الحساب تنشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو لها وحفلاتها حول العالم، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب لمتابعة سارة مباشرة. ”

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات حول الفنانة والمغنية اللبنانية و من هي سارة الهاني السيرة الذاتية ، والتي ضجة اسمها في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي نتيجة اعلان خبر وفاة شقيقتها من قبل وزارة الصحة ، ورابط حساب سارة على منصة انستجرام.