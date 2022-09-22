من هي سارة مهند مشهورة تيك توك، منصة التيك توك هي واحدة من منصات التواصل الاجتماعي التي عملت على تقديم وتطوير الملايين من الشخصيات، ومن ابرز الشخصيات المشهورة على منصة التيك توك هي ساهرة مهند، وحققت الشهرة العالمية من خلال تقديمها للعديد من الفيديوهات الجميلة الخاصة بها، ولهذا السبب اصبح اهتمام الملايين من الأشخاص في معرفة من هي سارة مهند مشهورة تيك توك.

سارة مهند ويكيبيديا

سارة مهند هي فتاة سورية تمت شهرتها الكبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً منصة التيك توك، ولدت سارة مهند في عام 1999 ميلادي وتحمل الجنسية السورية بالرغم انها تقيم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى انها تبلغ من العمر حوالي 23 عام، وكانت شهرتها من خلال تقديمها لمقاطع الفيديو القصيرة بتمثيلها على أغاني التيك توك.

سارة مهند السيرة الذاتية

تمتلك سارة مهند قاعدة جماهرية كبيرة حصلت عليها من خلال منصة التيك توم وكان لديها الملايين من المعجبين بها وبما تقدمه، لذا اصبح اهتمام الكثير في معرفة المعلومات الشخصية الخاصة بها، وهي من خلال سيرتها الذاتية على النحو الاتي:

الاسم : سارة ميلاد .

المشهورة ب: سارة مهند .

تاريخ الميلاد : عام 1999 ميلادي .

الجنسية : تحمل الجنسية السعودية .

الديانة : تعتنق الديانة الإسلامية.

محل الولادة : محافظة دمشق .

المهنة: ناشطة على التيك توك .

تاريخ انضمامها للتيك توك : عام 2018 ميلادي .

حساب سارة مهند على التيك توك

الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يسمعون بالشخصيات المشهورة ومن ضمن تلك الشخصيات هي الناشطة الاجتماعية على منصة التيك توك سارة مهند، لذا اصبحوا يهتمون في معرفتها ومتابعتها على منصة التيك توك، ويكون حسابها على التيك توك من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مباشرة .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدور حول الناشطة الاجتماعية سارة مهند، كونها اصبحت واحدة من اكثر التساؤلات على مواقع التواصل حول موضوع من هي سارة مهند مشهورة تيك توك.