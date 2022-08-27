من هي سالي العوضي ويكيبيديا السيرة الذاتية، تعتبر سالي العوضي من احد المشاهير على تيك توك، والتي تقوم بنشر العديد من الفيديوهات المباشرة، ولها شهرة كبيرة في الوطن العربي، فهي تقوم بتقديم المحتوى الكوميدي والجميل، هذا ما ادى الى شهرتها في وقت قصير، ومن خلال الاتي سوف نتعرف على من هي سالي العوضي ويكيبيديا السيرة الذاتية، تابعونا.

من هي سالي العوضي ويكيبيديا السيرة الذاتية

تعتبر سالي العوضي من ابرز المشاهير على تيك توك، حيث انها ولدت في المملكة العربية السعودية، وكانت بديات ظهورها مع الشاب عبسي وانصر الصقر، ومن بعدها بدات شهرتها، في شهر يبتمبر من العام 2022، عندما قامت باطلاق اغنيتا حبيبة حبيبة، حيث لاقت هذه الاغنية 200000مشاهدة على اليوتيوب، وحصلت على 30 مليون إعجاب على منصة اليوتيوب والعديد من الإعجابات على منصات التواصل الأخرى، والان تبلغ سالي من عمرها الثامنة عشر، ويبلغ وزنها 54 كيلو وطولها 160 سم، و اشتهرت سالي العوضي بصوتها الجميل، وللتعرف على السيرة لذاتية لسالي العوضي من الاتي:

الاسم: سالي العوضي.

الميلاد: 2004 ميلادي.

العمر: 18 سنة.

مكان الميلاد: المملكة الهاشمية الأردنية.

الإقامة: المملكة الهاشمية الأردنية.

العمل: صانعة محتوى و ناشطة اجتماعية.

الديانة و الاعتقاد: الإسلام.

لغة الام: اللغة العربية.

اللغات الثانوية: غير معروف.

حساب سالي الّعوضي تيك توك

تعتبر سالي العوضي من احد الناشطات على السوشايال ميديا، في الفترة الاخيرةة حيث كان لها نشاطا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، واستطاعت سالي ان تحقق نجاح كبير في فترة زمنية قصيرة وخاصة انها طالبة في الثانوية العامة، حيث يتابعها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي ولمتابعة حسابها الرسمي على تيك توك من هنــا ، وفي الفترة الاخيرة أعلنت وزاره التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية نتائج الثانوية العامة لعام 2022 يبحث الكثير عن نتيجة سالي العوضي مشهورة التيك توك حيث إنها نجحت في الثانوية العامة وحصلت على معدل 67.5 في الثانوية العامة وهي من الفتيات التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي ولها العديد من الاعمال.