من هي سالي حافظ التي اقتحمت أحد مصارف بيروت اليوم، انتشر في الساعات القليلة الماضية الكثير من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المواقع الالكترونية التي تفيد ان فتاة تدعى سالي حافظ قامت بإقتحام أحد مصارف بيروت، وقامت هذه الفتاة بالتهديد بحرق نفسها وقتل جميع المتواجدين داخل المصرف، وبعد انتشار هذا الخبر اراد الجميع معرفة من هي سالي حافظ التي اقتحمت أحد مصارف بيروت اليوم.

من هي سالي حافظ الذي اقتحمت المصرف اليوم

وردت بعض الاخبار عن قيام سالي حافظ بإقتحام أحد المصارف في العاصمة بيروت، وبعد هذه الحادثة حاول الجميع معرفة من هي سالي حافظ، ولماذا قامت بهذا الفعل، وسالي حافظ هي فتاة ولدة في جمهورية لبنان العربية في العاصمة بيروت، وهي فتاة في العقد الثالث من العمر، وقامت سالي حافظ باقتحام المصرف بسبب أموالها التي اودعتها فيه، وتحاول في الوقت الحالي سحب اموالهان ولكن المصرف رفض طلبها، وهذا ما جعلها تغضب بشدة والاقدام على اقتحام المصرف والتهديد بحرق نفسها والبنك.

سبب قيام سالي حافظ بإقتحام المصرف

اقدمت سالي حافظ على اقتحام أحد المصارف في بيروت بعد رفضهم طلب كانت قد قدمته سالي حافظ لسحب اموالها من المصرف، وعند سؤالها عن سبب سحب أموالها من المصرف قالت:

” ان سبب سحبي لأموالي من المصرف هو محاولة علاج أختي التي تعاني من المرض لمدة كبيرة، وهي الان ترقد داخل المستشفى، وانا أحاول الان علاجهابالخارج والعلاج يكلف الكثير من الاموال”.

وبعد هذا التصريح تعاطف الكثير من اللبنانيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع سالي حافظ، وقالو ان من حق اي أحد عندم يحتاج أمواله ان يأخذها، وانها تحتاج الاموال لظرف طارئ وانساني، وكان يجب على ادارة المصرف التجاوب مع سالي حافظ بإيجابية.

هيدي اختها لسالي حافظ اللي فاتت بالقوة على بلوم بنك حتى تاخذ مصرياتها وتعالج اختها…

pic.twitter.com/QrIMB6ei8H — Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) September 14, 2022

تفاصيل حادثة اقتحام المصرف اليوم في بيروت

قامت الفتاة سالي حافظ اليوم بإقتحام أحد المصارف في بيروت وقامت ايضا بتصوير الحادثة عن طريق قيامها بفتح بث مباشر على أحد منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق قيامها بهذا الفعل، وتحاول جعل قضيتها قضية رأي عام لتستطيع من سحب أموالها لعلاج أختها التي تعاني من المرض، وبالفعل بعد هذه الحادثة تفاعل الجميع معها وتعاطفو كثيرا معها، وطالبو بإعطائها أموالها لتستطيع علاج اختها.

اقدمت الناشطة سالي حافظ على اقتحام احد المصارف بالسلاح في بيروت. pic.twitter.com/texV8IXhaF — حسين مقداد 🇱🇧 (@hssnmkdd) September 14, 2022

من هي سالي حافظ التي اقتحمت أحد مصارف بيروت اليوم، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل عبر الانترنت فيديو يوضح قيام أحد الفتيات في لبنان بإقتحام أحد المصارف في بيروت، ورفع السلاح على الموجودين والتهديد بقتل الجميع وقتل نفسها، وبع انتشار الفيديو واسم سالي حافظ، تسائل الجميع من هي سالي حافظ التي اقتحمت أحد مصارف بيروت اليوم.