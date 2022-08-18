من هي سالي مشهورة تيك توك، سالي العوضي مشهوره التيك توك تساءل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الشخصية المشهورة سالي العوضي التي هي من سكان الأردن وترتبط سالي العوضي بالشاب الأردني الشهير ناصر السلطي، من خلال ذلك سنتحدث عن سالي العوضي وما هو معدلها في الثانوية العامة، لذلك ينظر نتيجتها في الثانوية العامة الملايين حول العالم، حيث اليوم الخميس الثامن عشر من أغسطس للعام 2022م، سيكون الإعلان العام لنتائج الثانوية العامة في الأردن، حيث ينتظر العديد من عشاق سالي علامتها بفارغ الصبر.

سالي مشهورة تيك توك

انتظر العديد من عشاق سالي نتيجتها في الثانوية العامة بفارغ الصبر، لما لها حب كبير في قلوب المتابعين والناس حول العالم يتساءل العديد من محبي سالي العوضي أيضا عن هل هي خطيبه ناصر، تعتبر سالي العوضي والتي انتشرت شهرتها في العالم العربي بشكل واسع عبر محتواها الذي تقدمه عبر الانستغرام والتيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا، فهي مغنيه محترفه ولها صوت جميل في الغناء بدأت شهرتها في منتصف العام 2019 واستخدمت من بذلك حسابها على التيك توك.

تيك توك سالي العوضي

في اول ظهور لسالي العوضي عبر منصة خشبه المسرح في مهرجان الأغنية الأردني وقفت وهي تستعد لأول اغنيه قامت بغنائها، حيث قامت سالي العوضي بغناء أول اغنية بشكل رائع رغم انها شعرت بالتوتر في أولها، حيث احبها الناس حبا كبيرا وغنوا معها في تلك الأغنية من منتصف العام 2019 م، بدأت سالي في نشر العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها على حسابها في التيك توك في فبراير من بداية العام 2021 واستمرت حتى يومنا هذا بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بها لتشارك الناس اغانيها الجميلة والرائعة.

من هي سالي مشهورة تيك توك

حيث شاركت مع الصقر وعبسي وناصر السلطي العديد من مقاطع البث المباشر عبر التيك توك ، وبدأت سالي العوضي في سبتمبر من العام 2020م بالشهرة الواسعة، وتم اطلاق حمزه أبو أديب اغنيتها الشهيرة (حبيبه حبيبه) وفي وقت اصدار تلك الأغنية تلقت حوالي أكثر من ال 200,000 مشاهده على اليوتيوب، بلغ عمر سالي العوضي 18 عام وهي اردنيه الأصل وطولها 160 سم وزنها 54 كيلو غرام وذات عيون عسليه او خضراء اشتهرت بعيونها الجميلة وصوتها الرائع، وحصدت على اكثر من 30 مليون اعجاب على الفيديوهات على منصة اليوتيوب، بالإضافة الى ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما وشاركت في العديد من البث المباشر اليومي الذي تقدمه كتحديات على التيك توك وبالحديث عن زوج سالي العوضي فقد ارتبط مؤخرا ذلك بالمشهور الأردني ناصر السلطي الذي تظهر معه في البث كل يوم عبر حسابها على التيك توك ولكنها ليست متزوجة منه، وأوضحت انها لا تحبه وليس بينهم أي علاقه ولم توضح ذلك على البث.