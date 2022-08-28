من هي ساندرين الراسي ويكيبيديا ، قد أثار الالهام من العديد من الأشخاص داخل الوسط الفني حول خبر وفاة شقيقة الفنان اللبناني جورج الراسي و التي وافتها المنية صباح يوم السبت الموافق 27 / أغسطس / 2022 ، وجاء خبر وفاتها نتيجة تعرضها لحادث مروري مروع على الحدود السورية مما أدى الى وفاتها على الفور ، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع البعض بالبحث عن سيرة حياتها ، تابعوا معنا .

من هي ساندرين الراسي – ويكيبيديا

ساندرين الراسي فنانة لبنانية من أصل لبناني وجنسية. ولدت في شمال محافظة لبنان في ثمانينيات القرن الماضي. قد تعتبر شقيقة الفنانة اللبنانية نادين الراسي والفنان جورج الراسي. تنحدر من عائلة فنية، كما أنها تتمتع بصوت مميز، وهذا ما جعلها تشارك في تقديم عدد من الأغاني المشهورة في الوطن العربي.

سيرة ساندرين الراسي

في ضوء الحديث عن الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي نقدم لكم المعلومات التالية عنها وعن حياتها الشخصية

الاسم الكامل ساندرين خليل الراسي

الاسم المستعار ساندرين الراسي.

اسم الأب عازف العود خليل الراسي.

اسم الأم إلهام خوري.

مكان الولادة قرية سلامون النشم / محافظة الشمال / لبنان.

تاريخ الميلاد ولدت في الثمانينات من القرن الماضي.

العمر في الثلاثينات من عمرها.

الجنسية لبناني

الإخوة نادين الراسي، جورج الراسي.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

المهنة مطربة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية واللهجة اللبنانية.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها الفني من عام 2006 حتى يومنا هذا.

كم عمر ساندرين الراسي

لا تعرف الفنانة ساندرين الراسي كم عمرها، لكن يرجح أنها في الثلاثينيات من عمرها، لأنها ولدت في ثمانينيات القرن الماضي.

من هو زوج ساندرين الراسي

زوج ساندرين الراسي غير معروف لوسائل الإعلام، كما أنه غير معروف إن كانت متزوجة أم لا، لأنها شديدة التحفظ في حياتها الشخصية ولا تحب أن تعرف حياتها الخاصة لوسائل الإعلام، لذلك زوجها مخفي عن وسائل الإعلام.

ما هي ديانة ساندرين الراسي

ساندرين الراسي تعتنق الديانة المسيحية، لأنها تنحدر من عائلة مسيحية لبنانية، وكما تعتبر ساندرين الراسي من الشخصيات المشهورة في لبنان، بسبب أعمالها الفنية المتميزة، فقد قدمت العديد من الأغاني التي لاقت الكثير من الروائع. النجاح في لبنان والخارج.

ساندرين الراسي انستغرام

تعد الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي من الشخصيات التي تتفاعل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص دائمًا على تزويد جمهورها بأهم الأخبار والأعمال التي ستنشرها. الراسي على انستجرام، يرجى زيارة الرابط التالي ““.

من هي ساندرين الراسي ويكيبيديا ، تعتبر ساندرين شقيقة أحد أشهر الفنانين في لبنان جورج الراسي ، وهي ترجع الى عائلة فنية تميزت بصوتها الجميل في الغناء ، وتعتبر من أكثر الشخصيات الفنية التي تتحفظ على حياتها الشخصية مقارنة بغيرها من الفنانين .