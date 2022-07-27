من هي سلمى احمد شوبير السيرة الذاتية

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من هي سلمى أحمد شوبرت – ويكيبيديا

سلمى أحمد شوبرت هي ابنة حارس مرمى النادي الأهلي السابق، وسلمى في عقدها الرابع، والجدير بالذكر أنها تعمل حاليًا في العلاقات العامة لنادي الأهلي المصري، بالإضافة إلى عملها. كمقدمة إذاعية لإحدى القنوات الإذاعية المصرية الشهيرة، ومن خلال تلك الوظيفة، العديد من وسائل التمويل المختلفة لها، مثل الحصول على راتب مناسب، قُدر راتب سلمى بنحو 100 ألف جنيه شهريًا لعملها في العلاقات العامة للنادي.

السيرة الذاتية سلمى احمد شوبرت

أهم المعلومات عن الشابة نجل الرياضي الشهير أحمد شوبرت تتمثل في السطور التالية

الاسم العربي سلمى أحمد شوبرت.

الاسم الانجليزي سلمى احمد شبير.

الميلاد ربما الثمانينيات>

العمر ربما في العقد الرابع.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

الوظيفة مركز مهم في العلاقات العامة بالنادي الأهلي المصري.

من هو والد سلمى شوبرت

والد سلمى شوبرت هو حارس مرمى النادي الأهلي السابق أحمد عبد العزيز شبير، ويبلغ من العمر حوالي 62 عامًا، حيث ولد في 28 سبتمبر 1960 م. مدينة طنطا، بالإضافة إلى كونه نائبًا سابقًا لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يعمل أيضًا كمعلق كرة قدم، ومذيع رياضي تلفزيوني.

انستجرام سلمى احمد شوبرت

تعمل سلمى أحمد شوبرت مذيعة برامج في إحدى القنوات الإذاعية، بالإضافة إلى كونها عضوًا في مكتب العلاقات العامة بالنادي الأهلي المصري. تتمتع سلمى بقاعدة جماهيرية كبيرة، نظرًا للمناصب العديدة التي تشغلها. يمكن الوصول إلى حساب سلمى شوبرت على منصة Instagram “”.

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