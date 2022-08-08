من هي سلوى لورين السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سلوى لورين السيرة الذاتية ، هي المطربة المسلمة التي أبهرت العالم أجمع بالأنشودة التي أدتها” أتى البدر علينا “، اختلطت فيها بين الثقافة العربية وثقافتها الإسلامية الأجنبية ، مما تفاعل الجمهور العربي معها وأدى بها ذلك الى أن تصبح أيقونة السلام والنشيد الوطني ، تابعوا معنا .

من هي سلوى لورين – ويكيبيديا

سلوى لورين مغنية وكاتبة أغاني بريطانية المولد. من خلال إنتاج الأغاني، عرفت لورين حياتها المبكرة. درست موسيقى الجاز، ولمعرفتها الكبيرة باللحن، تعلمت العزف على البيانو، وغنت في المناسبات الكبرى أمام الملك تشارلز في المملكة المتحدة، وعملت أيضًا في التدريب الصوتي. تركت سلوى الغناء بعد أن أسلمت عام 2015 وعادت مرة أخرى في بعض الأغاني الإسلامية، مثل “طلع البدر علينا”. تشارك حاليًا في لجنة تحكيم برنامج “إيه سي ستار” في كندا.

سيرة سلوى لورين

في ضوء ما سبق ذكره عن المطربة سلوى لورين، نفصل بينها وبين أهم معلوماتها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل سلوى لورين.

الاسم الانكليزي سلوى لورين.

مكان الميلاد بريطانيا.

تاريخ الميلاد غير معروف.

الجنسية انجليزي.

اللغة الأم الإنجليزية.

لغات أخرى تتعلم اللغة العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهل بكالوريوس في موسيقى الجاز.

الديانة مسلم.

المهنة مغنية وكاتبة أغاني.

نوع الغناء أناشيد إسلامية باللغة الإنجليزية.

سنوات من النشاط بدأت مجال الأغاني الإسلامية عام 2015 م وحتى الآن.

كم عمر سلوى لورين

عمر المطربة سلوى لورين غير معروف، إلا أنه يقدر في العقد الرابع من العمر، حيث بدأت مبكرا في مجال التأليف والغناء، وسؤالها عن ديانة سلوى لورين، أجابت بأنها لم تتحول إلى أي شيء. الدين سابقاً، لكنها درست الكتاب المقدس ومقدمات عن الديانات الأخرى في طريقة الإجابة على الأسئلة التي لم يكن لديها إجابة لها، لكنها وجدت إجابات ترضي فضولها في الدين الإسلامي.

من هو زوج سلوى لورين

زوج المغنية، سلوى لورين، هو المغنية الإسلامية، نجمة شيراز، التي تحمل نجمة الجنسية البريطانية، لكنها من أصل باكستاني. ولد نجم شيراز في 2 أغسطس 1969 ويبلغ من العمر حوالي 53 عامًا. شكل فرقة غنائية مع أشقائه، وارتبط بالفنانة سلوى لورين، لكن تاريخ زواجهما غير معروف، ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الفنانة لديها أطفال أم لا.

اسلام سلوى لورين

اعتنقت سلوى لورين الإسلام عام 2015، واعتناقها الإسلام له قصة روتها لوسائل الإعلام، حيث قرأت القرآن الكريم بدافع الفضول على وجه الخصوص، وأن ثقافتها عن المسلمين هي أنهم جماعة فاسدة. كما تنشر وسائل الإعلام، لكن قلبها رقيق له، وجذبت كلماته لتتعرف أكثر على هذا الدين، أخذت سلوى بعض الدروس عبر الإنترنت بعنوان “بسم الله الرحمن الرحيم” وكانت تفاجأ بأن الإسلام دين العقل والمنطق، فهو يحاكي العقل البشري ويدعوه إلى عبادة الله وحده. حازت أغنية “طلع البدر علينا” على شهرة عالمية.

سلوى لورين Instagram

لدى سلوى لورين حساب على انستجرام تشارك من خلاله أنشطتها وتعمل في تحكيم برنامج “E-Star” وصور لها بين الآلات الموسيقية أو وهي على المسرح ويمكن الدخول على حساب سلوى لورين على Instagram لمعرفة المزيد عن معلوماتها الشخصية وأنشطتها الفنية والغنائية من خلال النقر مباشرة على الرابط “”.

وفي الختام تعرفنا على من هي المطربة المسلمة صاحبة الاغنية طلع البدر علينا ، ومن هي سلوى لورين السيرة الذاتية ، وتناول معلومات أساسية عن المطربة سلوى لورين ، وقصة إسلامها ، وحسابها الرسمي على إنستجرام .