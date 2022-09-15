من هي سمر حمزة المصرية بطلة العالم الفضية فى المصارعة، سمر حمزة هي واحدة من الشخصيات النسائية البارزة في الجمهورية العربية المصرية التي حققت نجاحاً باهراً في مجالها المصارعة، وعملت على تحقيق مجموعة كبيرة من البطولات المتنوعة والمداليات البرونزية في بطولة العالم، وتم حصولها على المدالية الفضية والذهبية كونها من المصارعات الباهرات، وأصبحت الأكثر شهرة على مستوى مصر العربية، تداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع من هي سمر حمزة المصرية بطلة العالم الفضية في المصارعة.

سمر حمزة ويكيبيديا

اللاعبة المصارعة سمر عامر إبراهيم حمزة هي من اللاعبات البارزات في مجال المصارعة وحققت الفوز في العديد من البطولات وأصبحت من اللاعبات المشهورة ف العالم العربي، ولدت سمر حمزة في اليوم الرابع من شهر ابريل لعام 1995 ميلادي، وتحمل الجنسية المصرية وتم حصولها على العديد من الجوائز الفاخرة بمجالها الرياضي.

السيرة الذاتية سمر حمزة

سمر حمزة من اللاعبات المميزين في المصارعة الذي حققت المستويات العليا في هذه الرياضة الرائعة، لذا اصبح اهتمام العديد من متابعيها في معرفة ابرز المعلومات الشخصية التي تدور حول حياتها، وتكون معلوماتها من خلال سيرتها الذاتية على النحو الاتي:

الاسم : سمر عامر إبراهيم حمزة .

تاريخ الولادة : 1995/4/4 ميلادي .

محل الولادة : الجمهورية العربية المصرية .

الجنسية : تحمل الجنسية المصرية .

الوزن : يبلغ وزنها 75 كيلو جرام .

المهنة : رياضية .

نوع الرياضة : مصارعة الرومانية .

من هو زوج سمر حمزة

سمر حمزة هي من احدى الشخصيات النسائية المشهورة في المصارعة الرومانية بالرغم انها مصرية الجنسية، ولكن حققت النجاح والفوز في رومانيا وأصبحت واحدة من اللاعبين الرومانية، لذا اصبح اهتمام العديد من محبيها ومتابعيها في معرفة من هو زوج سمر حمزة، ولكن للأسف لم تتزوج لهذه اللحظة ولا ترغب في مشاركة معلوماتها الشخصية في عالم الشهرة المتواجدة به حالياً .

سمر حمزة من اشهر اللاعبين المصارعة ف بالوطن العربي، ولكنها حققت الكثير من النجاحات الرياضية في رومانيا، ولهذا السبب اصبحت ذو شهرة واسعة ويهتم الكثير في معرفة من هي سمر حمزة المصرية بطلة العالم الفضية في المصارعة وتداول اسمها بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.