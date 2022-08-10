من هي سمية رضا السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنانة والممثلة سمية رضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على من هي سمية رضا السيرة الذاتية ، ويعد زيادة تلك التسائلات بعد منذ الإعلان عن بدء تصوير مسلسل قيامة الساحرات ويعد للنجمة سمية رضا قاعدة جماهيرية كبيرة ، وهذا ما دفع العديد من معجبيها ومتابعينها إلى التساؤل عن المعلومات الشخصية الخاصة بها ، تابعوا معنا .

من هي سمية رضا – ويكيبيديا

سمية رضا هي إحدى الممثلات الشابات في المملكة العربية السعودية، في أوائل العشرينيات من عمرها، على الأرجح، حيث ولدت في التسعينيات من القرن الماضي، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية المهمة، كان من أهمها مشاركتها. من أعمال سلسلة رشاش ومسلسل بنات الملاكمة 2 ومسلسل ماونتن رينجر.

سمية رضا السيرة الذاتية

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة سمية رضا في النقاط التالية

الاسم العربي سمية رضا.

الاسم الانكليزي سمية رضا.

الميلاد 1988 م.

العمر في نهاية العقد الثالث من عمرها.

مكان الميلاد إحدى مناطق المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

الجنسية السعودية.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

التعليم غير معروف.

الوظيفة ممثلة صاعدة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى غير معروف.

اللهجة خليجية – سعودية.

من هو زوج سمية رضا

زوج سمية رضا غير معروف، ولم يتم تأكيد زواج الفنانة من عدمه، حيث تعتبر الفنانة سمية رضا من بين الفنانات المتحفظات للغاية في تقديم أي معلومة تتعلق بحياتها الشخصية، على الرغم من أنها واحدة من الفنانات. الفنانين الأكثر نشاطًا وشعبية على منصات التواصل الاجتماعي.

سمية رضا قديمة

سمية رضا فنانة تبلغ من العمر 34 عامًا. ولدت في 10 نوفمبر 1988 م في إحدى مدن المملكة العربية السعودية. جدير بالذكر أن سمية رضا من أبرز الفنانين الشباب في الوطن العربي في الوقت الحاضر.

أهم أعمال سمية رضا

تتمثل أهم أعمال الفنانة سمية رضا في الجدول التالي

سنة الإنتاج اسم السلسلة الشخصية

2017 بشري جَذّاب 2022 بنات الملاكمة 2 وفاء 2022 حارس الجبل العهود 2022 كنا بالأمس الحب 2022 بعد فترة فائض 2022 رذاذ عايدة

سناب شات سمية رضا

تعتبر الفنانة سمية رضا من أكثر الفنانين الشباب نشاطا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل بالإضافة إلى كونها ممثلة كصانع محتوى فكاهي واجتماعي على منصات التواصل المختلفة، ومن أبرزها منصة سناب شات، ومنصة لها. يمكن الوصول إلى الحساب مباشرة لمتابعتها “”.

وفي الختام تعرفنا على من هي سمية رضا السيرة الذاتية ، و سردنا لكم أهم الأعمال الفنية للفنانة سمية رضا ، بالاضافة إلى جانب وضع حسابها الرسمي على منصة Snapchat ، ومن هو زوج سمية رضا .