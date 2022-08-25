من هي سناء بكر يونس ويكيبيديا ، تزايد البحث حول التعرف على سناء بكريونس والتي عرفت بارتباطها من الاسم وصوتها الشخصي عبر التحدث في برامج الصور المتحركة للأطفال لأكثر من أربعة عقود ، وبالتالي هنالك العديد من الاجيال من يذكرون المغامرات التي قامت بها بشار ولوسي وسنان ، ومن لم يمر بحياته سناء يونس، الدور البارز في نجاحها، وهي سناء بكر يونس ومؤسسة الإذاعة السعودية ، تابعوا معنا .

من هي سناء بكر يونس – ويكيبيديا

سناء بكر يونس مذيعة وممثلة سعودية، عمرها 65-66 سنة. ولدت في الرياض عام 1956 م، ويعتبر اسمها من خريجي الدفعة الأولى من المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت. مسلسل أطفال مدبلج مثل (الأميرة ياقوت – سنان – زينة ونوحول – مغامرات بشار)، والعديد من الأعمال الأخرى العالقة في أذهان أطفال التسعينيات، قبل أن يتحولوا للعمل في مختلف الأعمال الدرامية العربية والخليجية.

سيرة سناء بكر يونس

تعتبر سناء يونس من الأسماء اللامعة في الفن السعودي، ولا يزال اسمها ووجودها عالقين في خيال الكثيرين.

الاسم الحقيقي سناء يونس.

الاسم الانكليزي “سناء يونس”.

اسم الأب بكر يونس.

اسم الأم سعاد المشهداني – عراقية الجنسية.

مكان الميلاد الرياض.

مكان الاقامة الحالي الرياض – المملكة العربية السعودية.

العمر 65-66 سنة.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

دين الاسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس في التمثيل.

ألما ماتر معهد الكويت العالي للفنون المسرحية.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية – لهجة عراقية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة ممثلة – مقدمة.

سنوات من النشاط بدأت سناء يونس مشوارها الفني منذ عام 1979 م – حتى يومنا هذا.

سناء بكر يونس في فيلم 90 يوم

وأشارت سناء بكر يونس إلى مشاركتها الأخيرة في فيلم 90 يوما، بعد حضورها العرض الأول للعمل في سينما موفى داخل بوليفارد مدينة الرياض، برفقة أبطال العمل وبعض الأصدقاء من الأوساط الفنية والإعلامية. ثم شاركت صورة جماعية للطاقم على أحد حساباتها الرسمية وعلقت عليها

زوج سناء بكر يونس الحقيقي

زوج سعاد بكر يونس راشد آل خليفة رجل أعمال سعودي بعيد كل البعد عن الوسط الفني والتواجد الإعلامي ونادرا ما يرافقه زوجته. هم (طلال – فيصل)،

اصل بكر يونس

المذيعة بكر يونس سعودي الأصل. ولد في مكة المكرمة عام 1920 لأب وأم سعوديين. وشككت بعض المصادر في أنه من أصل سوداني بسبب لون بشرته الداكن. ومع ذلك، فهو سعودي ولد لجد، بالإضافة إلى عمله طويل الأمد في الوفد الإعلامي الملكي داخل المملكة خارج المملكة، وتعتبر عائلة بكر يونس من محبي الفنون والمهنيين. بكر يونس من أهم مؤسسي قطاع الإذاعة السعودية الذين عملوا فيه منذ عقود، وله أربع من بناته دخلن عالم الفن.

بنات بكر يونس بالترتيب

تزوج بكر يونس سعاد المشهداني التي تعرف عليها خلال دراسته للأدب العربي في جامعة بغداد، وله 14 ابناً وبنتاً، ويمكن تلخيص بناته بالترتيب التالي

الإعلامية دنيا بكر يونس 70 سنة.

الإعلامية وفاء بكر يونس 66-67 سنة.

الممثلة سناء بكر يونس 65-66 سنة.

الإعلامية فاطمة بكر يونس 64 سنة.

فايزة بكر يونس متأخرة من سعد الفرج.

سلوى بكر يونس.

إخراج إيمان بكر يونس.

تبلغ المطربة حنان بكر يونس “وعد” 45 سنة.

من هي سناء بكر يونس ويكيبيديا ، هي إحدى الشخصيات التي برعت بدورها الشخصي وصوتها البارز في الرسوم المتحركة التي تم عملها لفئة صغار السن ، وهي مؤسسة للاذاعة السعودية ، والتي تبلغ من العمر قرابة 65 عام .