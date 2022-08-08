من هي شوق الهادي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول شوق الهادي السيرة الذاتية ، وهي لطالما حظيت شوق بأهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي ، لما تتمتع به من مهارات عالية في التمثيل ، مما تفاعل الجمهور العربي معها وأدى بها ذلك جمالها الجذاب ، تابعوا معنا .

من هو شوق الهادي – ويكيبيديا

شوق سعد فرحان هادي شخصية اجتماعية بارزة وممثلة كويتية حاصلة على جواز سفر أوروبي. يذكر أن الفنانة من فئة البدون في الكويت، وهي شقيقة الفنانة فرح الهادي. ولدت في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1996 م، وتبلغ الآن نحو ستة وعشرين عامًا. بشكل عام للفنانة العديد من الأقارب الذين يعملون في المجال الإعلامي وتحديداً أبناء عمومتها وأسمائهم عبير وحنان جابر، وما يميز الفنانة شوق أنها بدأت مشوارها الفني منذ صغرها وتحديداً. بعد أن أنهت دراستها الثانوية، ومن هنا نستنتج أن الفنانة شوق بدأت مشوارها الفني. خلال عام 2007 م ومازال حتى الآن.

سيرة شوق الهادي

وقد ظهرت الممثلة بشكل بارز في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي دعت إلى التعرف عليها أكثر، وفيما يلي سيرتها الذاتية على النحو التالي

الاسم الكامل شوق سعد فرحان الهادي.

الاسم الانكليزي شوك الهادي.

الاسم المستعار شوق الهادي.

تاريخ الميلاد ولدت في 3 ديسمبر 1996 م

مكان الميلاد ولدت في دولة الكويت.

الإقامة تعيش في مدينة الكويت – الكويت.

الجنسية دولة الكويت.

الجنسية تحمل الجنسية الكويتية.

التعليم حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة الكويتية.

المهنة ممثلة – ناشطة اجتماعية.

سنوات من النشاط بدأت في عام 2007 وما زالت تعمل حتى الآن.

الحالة الاجتماعية منفصل.

عدد الاطفال لا يوجد.

من هو زوج شوق الهادي الحالي

الفنانة الكويتية شوق الهادي ليست متزوجة في الوقت الحاضر لكنها سبق أن تزوجت مرتين، الأولى لم تكن معروفة ولم يتم التعرف عليها، ولم ترد عليه تفاصيل كثيرة. أما زوجها الثاني فيُدعى “بدر الماس”، شاب يحمل الجنسية الكويتية، وتزوجا عام 2015 م. إلا أن زواج كل منهما لم يدم طويلا، حتى انفصلا عام 2017، بعد أن أوضحت شوق أنها تعرضت للإيذاء والسب، والجدير بالذكر أن زوجها السابق قتل في 5 نوفمبر 2022 م في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة حادث دراجة نارية. .

أشهر أعمال شوق الهادي

يشار إلى أن الفنانة شوق الهادي شاركت في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المختلفة، وحققت من خلالها نجاحات كبيرة، كان أبرزها ما يلي

سلسلة ملاك الرحمة.

مسلسل أمينة حاف.

المسلسل التلفزيوني “نبض مؤقت”.

مسلسل يجيب الله مطر.

مسلسل أحببتك منذ الصغر.

سلسلة سقف واحد.

المسلسل التلفزيوني Your House Yuvi.

المسلسل التلفزيوني Perfume of Heaven.

أقسم مسلسل حياتي.

مسلسل الدراما بات.

المسلسل التلفزيوني كورال سيتي.

المسلسل التلفزيوني قصة بنية.

سلسلة قصر التنين.

حساب شوق الهادي على انستجرام

يشار إلى أن الفنانة الكويتية شوق الهادي تنشط بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أبرزها حسابها الرسمي على منصة انستجرام حيث يتابعها أكثر من مليوني متابع، وتعمل على مشاركة العديد من المتابعين المختلفين. الصور والفيديو مع المتابعين

ويمكنكم زيارة حساب الانستجرام الرسمي لشوق الهادي ““.

سناب شات شوق هادي الجديد

لم يقتصر نشاط شوق على منصة انستجرام فقط، لكنها تنشط على موقع آخر ضمن نطاق وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها حسابها الرسمي على منصة سناب شات، التي تمتلك قاعدة جمهوريّة كبيرة قرابة ثلاثة ملايين متابع، وتعمل على شارك العديد من الأنشطة اليومية مع المتابعين

ويمكنكم زيارة حساب سناب شات الخاص بشوق الهادي ““.

وفي الختام تعرفنا على من هي شوق الهادي السيرة الذاتية ، كما تحدثنا حول مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالفنانة شوق الهادي ، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل مباشر على أبرز أعمالها ، حساب سناب شات شوق هادي الجديد .