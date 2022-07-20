من هي شيماء الحاج ويكيبيديا، تعد شيماء الحاج إحدى الشخصيات المشهورة بشكل كبير في الساحة الفنية، ولها عدد كبير من المتابعين، وفي الساعات الاخيرة اصبح اسمها يتصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تجديد سنجها لمدة خمس واربعين يوم وذلك بعد قرار من القاضي، على الفيديو الفاضح الذي نشر بحقها، و سنتعرف بشكل أكبر على من هي شيماء الحاج.

من هي شيماء الحاج ويكيبيديا

تعتبر شيماء الحاج احدى ابرز الشخصيات السورية وهي من أصل سورس، ولكن مثلت العديد من الأدوار المصرية، ولدت في جمهورية مصر العربية، حاصلة على درجة الإجازة في الإعلام، دخلت مجال الفن عام 2014، وقدمت العديد من الادوار المثيرة للجدل ، وقد عرضت الكثير من ادوارها في مجال الرقص والاغراء، وقد غيرت اسمها من شيماء الحاج الى شيماء يونس، بسبب الانتقادات التي وجهت اليها.

شيماء الحاج السيرة الذاتية

تعد شيماء الحاج من الشخصيات التي أثارت جدل كبير جدا في الساحة المصرية، وذلك بسبب تصرفاتها الغير اخلاقية والمتناقضة، وسنتعرف بشكل اكبر على السيرة الذاتية شيماء الحاج:

الاسم : شيماء يونس.

مكان الولادة: ولدت في دولة مصر.

العمر: غير معروف.

الجنسية: سورية، وحاصلة على الجنسية المصرية.

مواطنة: جمهورية مصر العربية.

الديانة : الدين الإسلامي.

المهنة: ممثلة مصرية.

أعمال شيماء الحاج

شاركت الفنانة شيماء الحاج الكثير من الأعمال الفنية في مجال التمثيل، كما وأخذت الكثير من الأدوار الناقضة لشخصيتها ولدينها، ومن أبرز أعمالها الفنية

فيلم عمر وسلمى

فيلم قلب أسود

مسلسل سكن البنات

مسلسل فيس أبوك المعروض

قامت شيماء الحاج بالعمل في مجال الفن منذ صغر سنها، كما وتم نشر لها فيديو فاضح لها عبر الإنترنت ولكن سرعان ما تم حذف الفيديو ، بعد الفيديو التي تم نشره لها تابت الى الله، وقامت بتأدية مناسك العمرة، ونشرت فيديو لها وهي تؤدي مناسك العمرة.