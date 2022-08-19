من هي صبا إبراهيم السيرة الذاتية ، أثارت الهام الكثير من المتابعين والمعجبين للفنانة صبا ابراهيم خلال الأوقات الأخيرة وكونهم فوجئوا بإعلانها دخول قفص الخطوبة الذهبي ، وتعتبر الفنانة الشابة صبا إبراهيم من الشخصيات الفنية التي عرفت بموهبتها في مجال الفن والتمثيل ، والتي دخلت الى ذلك المجال منذ عام 1998 ميلادي ، وترجع الى الأصول العراقية ، تابعوا معنا للمعرفة المزيد من المعلومات .

من هي صبا ابراهيم – ويكيبيديا

صبا إبراهيم ممثلة عراقية، حوالي الأربعين من عمرها. ولدت في بغداد في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982 م. حاصلة على بكالوريوس في الفنون الجميلة من صفوف معهد بغداد العالي للفنون الجميلة. دخلت عالم الفن منذ عام 1998 م من خلال تجربتها الأولى مع مشاركة حاتم العراقي في فيديو كليب لأغنيته “شكد تحبني”، وبعدها اكتشفت موهبتها وقوبلت بدعم المخرج نبيل يوسف نظيره. جلال كامل وزميلها محسن العلي، وحصلت على أدوار مسرحية ودرامية.

سيرة صبا ابراهيم

صبا إبراهيم فنانة موهوبة بدأت حياتها الفنية منذ التسعينيات من القرن الماضي. عاشت جزءًا من حياتها في سوريا بعد الحرب على العراق بين عامي 2003 و 2012 م، حيث عادت بعد وفاة والدتها. فيما يلي أهم بيانات السيرة الذاتية لسابا إبراهيم

الاسم والنسبة سابا ابراهيم – باللغة الانجليزية “سابا ابراهيم”.

الأهل غير معروف.

الاسم المستعار سابا ابراهيم.

العرق عربي.

تاريخ الميلاد 26 نوفمبر 1982 م.

مكان الميلاد العاصمة العراقية – بغداد.

محل الاقامة الحالي بغداد – العراق.

العمر 39 سنة.

الجنسية الجنسية العراقية.

دين الاسلام.

الطائفة غير معروف.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس.

التخصص العلمي فنون تشكيلية.

علما الأم المعهد العالي للفنون الجميلة – بغداد.

اللغة الرسمية العربية – اللهجة السورية والعراقية.

الوضع العائلي خطوبة.

المهنة ممثلة.

سنوات من النشاط دخلت سابا عالم الفن منذ عام 1998 م – حتى الآن.

خطبة صبا ابراهيم

فاجأت الفنانة صبا إبراهيم جمهورها بإعلانها خبر خطوبتها مساء أمس الخميس 17 أغسطس 2022 م. تلقت وابل من التهاني على هذه الخطوة الجديدة في حياتها، متمنية لها استمرار الرضا والسعادة.

من هو خطيب صبا ابراهيم

خطيب صبا إبراهيم هو زيد الراشد مطرب عراقي، وثقته سبأ على إنستغرام من خلال مشاركة صورة لخطيبها على إنستجرام، وعلق عليها

مشيرة إلى أن الخطوبة تمت منذ فترة وجيزة، لكن لم يتم الإعلان عنها إلا مؤخرًا، وزيد الراشد يبلغ من العمر 41 عامًا. ولد في العراق عام 1981 م، ودخل عالم الغناء عام 2010 م، ويتميز بحنجرة عراقية ذهبية وصوت رخيم قوي جعله ذائع الصيت.

عمل صبا ابراهيم

بدأت صبا إبراهيم مشوارها الفني على المسرح من خلال أعمال بعنوان (عالم دخان – ابن البلد)، ولها تجربة سينمائية واحدة باسم Back Streets. أما عن التلفزيون فلها عشرات الأعمال منها

ما هو الوطن

الماس المكسور أصيل

ركلة ركنية للدكتورة منال

عائلة غنية خارجة عن السيطرة

أقنعة منزلية من جزأين.

فاصلة دي.

عيون على الأسرار.

سامكو خولة.

نزيف جنوبي.

قناص 1006.

طيور فوق النار في الهشيم ام جاسم

بوابة الشيخ.

أراد الرجال.

سوق الورق.

البيت المنسي.

السيدة ندى.

سارة خاتون 2006 ميليشيا الحب.

العقرب.

الصياب.

صبا ابراهيم انستغرام

يتابعها أكثر من نصف مليون متابع على حسابها الرسمي على إنستجرام، معظمهم من سوريا والعراق لأن غالبية أعمالها كانت في هاتين البيئتين أو الوسطاء الفنيين. Instagram مباشرة.

من هي صبا إبراهيم السيرة الذاتية ، تعتبر صبا ابراهيم من الشخصيات الفنية البارزة في مجال التمثيل في العراق ، كما انها أشارت الفنانة صبا ابراهيم ان خطبتها تمت منذ فترة من الوقت ولكن تم الاعلان مؤخراً ، حيث تم خطبتها من الشاب زيد الراشد والبالغ من العمر 41 عام .