من هي طالبة المنصورة الفتاة التي قتلها زميلها في حادث اليوم أمام الجامعة؟

كشفت تحقيقات النيابة اليوم ، من هي طالبة المنصورة ، الفتاة التي قتلت على يد زميلها في حادث اليوم أمام الجامعة ، بعد ساعات من وقوعها على مرأى ومسمع من شهود العيان.

وبعد تداول مقطع فيديو يشرح الحادثة التي راح ضحيتها الفتاة اليوم ، تساءل المتابعون عن هوية طالبة المنصورة بعد انتشار مشاهد من طعنها من قبل زميلها وراء سر الجامعة.

من هو تلميذ المنصورة؟

تلقى اللواء ياد سلطان مدير أمن الدقهلية ، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، بلاغاً من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية ، يفيد بأن الطلاب قدموا بلاغاً للشرطة لطعن زميله زميله بطعن. سكين ، وسرعان ما تساءل الأهالي عن هوية طالبة المنصورة بعد سماع الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن هوية طالبة المنصورة ، واسم الفتاة التي قُتلت اليوم في حادث أغضب وخشى كل من شاهد فيديو مذبحة لها على الإنترنت. نيرة اشرف عبد القادر طالبة في السنة الثالثة قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة.

واتضح من هي طالبة المنصورة ، حيث تبين أن الفتاة وافدة وليست من محافظة الدقهلية ، حيث تقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وتدرس بجامعة المنصورة.

فتاة المنصورة

وأوضحت التحقيقات أن الحادث الذي أودى بحياة فتاة المنصورة ، تجمع الناس حول القاتل ، وأمسكوا به وضربوه حتى سلموه للشرطة ، وانتقل ضباط الإسعاف والتحقيقات من الفرقة الأولى بالمنصورة إلى مكان الحادث. للتفتيش.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مزيد من التفاصيل حول هوية طالب المنصورة ومن الجاني وسبب الحادث وتفاصيل أخرى.