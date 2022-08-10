من هي طليقة يعقوب الفرحان السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنان والممثل يعقوب الفرحان عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول من هي طليقة يعقوب الفرحان السيرة الذاتية ، ويعد الفنان النجم المتميز يعقوب الفرحان لديه قاعدة جماهيرية كبيرة نسبيًا في الوقت الحاضر ، وهذا يدفع العديد من معجبيه ومتابعيه إلى التساؤل عن المعلومات الشخصية الخاصة به ، وهو من أبرز الممثلين في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

من هي طليقة يعقوب الفرحان

زوجة يعقوب الفرحان السابقة هي الممثلة اللبنانية ليلى اسكندر من مواليد العاصمة بيروت عام 1984. استطاعت ليلى اسكندر الحصول على شهادة جامعية من الجامعة اللبنانية في التسويق والإعلان. منذ سنوات، اشتهرت ليلى اسكندر بعد مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي، وقدمت العديد من الأغاني الشهيرة في ذلك الوقت.

سيرة ليلى اسكندر

تضمنت سيرة الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر ما يلي

الاسم الكامل ليلى لويس يوسف اسكندر.

اسم التقنية ليلى اسكندر

تاريخ الميلاد ولدت في 23 أغسطس 1984 م.

العمر 38 سنة.

اسم الأب لويس يوسف اسكندر.

اسم الأم سامية الشيخ جوزيف الخوري.

مكان الميلاد ولدت في بيروت / لبنان.

تسجيل الدخول برج العذراء.

الجنسية تحمل الجنسية اللبنانية.

الدين والمعتقد اعتناق الدين الإسلامي.

الوضع الاجتماعي منفصل.

الزوج السابق يعقوب الفرحان.

اسم الأبناء يوسف.

المهنة مغنية وممثلة.

آلات موسيقية بيانو، إيقاع، هارمونيكا.

المؤهل العلمي شهادة في التسويق والإعلان والتمثيل والإخراج المسرحي.

ألما الأم الجامعة اللبنانية.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية واللهجة اللبنانية.

سنوات العمل بدأ في عام 2004 حتى يومنا هذا.

من هو يعقوب الفرحان من ويكيبيديا

يعقوب الفرحان ممثل سعودي الجنسية استطاع أن يكتسب شهرة كبيرة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والبطولية في الدراما السعودية. بدأ يعقوب الفرحان مسيرته الفنية بفعالية عام 2007 على خشبة المسرح، وفي عام 2012 قدم أول عمل تلفزيوني درامي له.

سيرة يعقوب الفرحان

تضمنت سيرة الممثل يعقوب الفرحان البيانات التالية

الاسم الكامل يعقوب يوسف الفرحان الغامدي.

اسم الأب يوسف الفرحان الغامدي.

تاريخ الميلاد من مواليد 7 ديسمبر 1982 م.

مكان الميلاد من مواليد جدة بالمملكة العربية السعودية.

العمر عمره 40 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية السعودية.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الزوجة السابقة ليلى اسكندر.

اسم الأبناء يوسف

المهنة ممثل سعودي.

اللغة الأم العربية.

سنوات النشاط منذ 2006 – 2007 حتى الآن.

سبب طلاق يعقوب الفرحان

ولم يذكر السبب الرئيسي لانفصال كل من الفنانة يعقوب والمغنية ليلى اسكندر. أعلنت الفنانة ليلى اسكندر انفصالها رسمياً عن زوجها يعقوب الفرحان عبر حسابها الشخصي على سناب شات. يذكر أنه تم الإعلان عن زواج يعقوب الفرحان وليلى اسكندر عام 2015. بعد عامين من الزواج السري استمر.

وفاة والدة يعقوب الفرحان

تم الإعلان رسمياً عن وفاة والدة الممثل السعودي يعقوب الفرحان، صباح الثلاثاء 9 أغسطس 2022، حيث تداول الممثل محمد الشهري خبر الوفاة عبر منصته على تويتر، داعياً الجميع للتساؤل. للرحمة والمغفرة لوالدة صديقه وأخيه يعقوب الفرحان. المعزين على وفاة والدته.

يعقوب فرحان انستغرام

يمكن متابعة الحساب الرسمي ليعقوب الفرحان مباشرة على منصة إنستجرام “”، حيث يعتبر من أشهر ممثلي المملكة العربية السعودية بعد مشاركته في العديد من الأدوار البطولية في الدراما التلفزيونية، وخلال الساعات الماضية انتشر خبر وفاة والدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعرفنا عبر السطور السابقة على من هي طليقة يعقوب الفرحان السيرة الذاتية ، ومن هو يعقوب الفرحان وأبرز المعلومات المتعلقة به وسبب انفصاله وحقيقة وفاة والدته ، و قمنا بإرفاق حسابه الرسمي عبر منصة Instagram.